iOS 13 für iPhone: Schneller, viele App-Verbesserungen – und auch dunkel

Im Herbst erscheint das nächste große Update für iOS und Apple zeigte auf der Keynote viele Neuerungen. iOS 13 bringt sowohl deutlich sichtbare Änderungen an der Oberfläche als auch funktionelle Verbesserungen mit sich. Erneut verspricht Apple auch Geschwindigkeitsverbesserungen in zahlreichen Bereichen. Beispielsweise soll die Gesichtserkennung per Face ID nun 30% weniger Zeit einnehmen. Apps starten laut Apple um 50% schneller, App-Downloads werden deutlich kleiner.macOS 10.14 Mojave hatte es vor einem Jahr vorgemacht, nun folgt auch iOS. Wer möchte, kann iOS 13 in den dunklen Modus befördern. Dies ist je nach Lichtverhältnissen nicht nur angenehmer für die Augen, sondern bringt auf OLED-iPhones auch den handfesten Vorteil geringeren Stromverbrauchs mit.Seit Jahren erfreuen sich Tastatur-Erweiterungen großer Beliebtheit, die Eingabe von Text per Wischen anstatt Tippen ermöglichen. Genau diese Funktionalität implementierte Apple nun systemseitig – sicherlich sorgt diese Ankündigung bei Anbietern kostenpflichtiger Tastaturen für keine Begeisterungsstürme.Was bei vielen Drittanbieter-Apps längst selbstverständlich ist, spendiert Apple auch der komplett neuentwickelten Erinnerungen-App: Gibt man Text ein, so analysiert die App diesen automatisch und erkennt betroffene Personen, den Ort und die Zeit. Personenbezogene Erinnerungen führen zu einem Hinweis, sobald man mit besagter Person per iMessage in Kontakt steht.Viele Webseiten und Dienste bieten die Funktion an, sich mit dem Facebook- oder Google-Account einzuloggen. Apple möchte ebenfalls mit von der Partie sein und bietet eine neue Schnittstelle an, die "Sign in with Apple" heißt. Entwickler können diese in Apps oder auf Webseiten verwenden und Nutzern damit noch einfacheres Einloggen ermöglichen, auch per Face ID. Wie üblich betont Apple, dass man kein Tracking einsetzt und auch keine Nutzerdaten ungewollt an den jeweiliger Betreiber geschickt werden.