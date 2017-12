macOS 10.13.2 High Sierra ist erschienen

macOS 10.13.2 High Sierra

Software-Jahr 2017

Das nächste großen Systemupdate steht ab sofort zur Verfügung. Apple drückte soeben den Startknopf und gab wenige Tage nach iOS 11.2 jetzt auch macOS 10.13.2 High Sierra frei. Am Montag war bereits tvOS 11.2 erschienen, gestern folgte watchOS 4.2. Mit der heutigen Veröffentlichung ist somit der Reigen an Systemupdates komplett.Die zweite größere Aktualisierung des Ende September erschienenen macOS 10.13 High Sierra konzentriert sich in erster Linie auf Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen. Im Mac App Store sind zudem bald Abo-Angebote mit vergünstigtem Start-Zeitraum zu finden. Apple führt diese Funktion zeitgleich für iOS-Apps ein. Wer einen Mac mit herkömmlicher Festplatte einsetzt, kann weiterhin nicht Gebrauch vom neuen Dateisystem APFS machen. Dies trifft auch auf Fusion Drives zu - allerdings versprach Apple hier zumindest, dass mit einem zukünftigen Update Kompatibilität nachgereicht wird.Beseitigt ist zudem die schwere Sicherheitslücke, mit der die Anmeldung am Mac auch ohne Kenntnis von Nutzername und Passwort glückte. Dies ist insofern wichtig, als dass die zuvor im Mac App Store verfügbare Version 10.13.1 noch kein Sicherheitsupdate beinhaltete. Wer dieses installierte, anschließend von 10.13 auf 10.13.1 aktualisierte, setzte das Sicherheitsupdate nämlich wieder zurück und musste es erneut installieren.Apples Software-Jahr 2017 ist damit wohl abgeschlossen - in drei Wochen beginnen bei Apple die Weihnachtsferien. Im Hardware-Bereich steht jedoch noch eine wichtige Ankündigung bevor. Der iMac Pro soll nämlich noch im Dezember auf den Markt kommen - sofern Apple nicht ebenso wie beim HomePod noch etwas mehr Zeit benötigt und den Verkaufsstart auf nächstes Jahr verschiebt. Der Blick zurück auf eine ähnliche Situation vor vier Jahren zeigt ein ähnliches Bild. Der Mac Pro wurde damals für "Ende Dezember" versprochen. Den tatsächlichen Verkaufsstart verkündete Apple aber erst am 18.12.2013.