High-Sierra-Fehler: Grafikkarte bremst MacBook Pro aus, Update löst Problem nicht

Leistungseinbußen bei MacBooks mit dedizierter Grafikkarte

Dezember bleibt der 13. Monat

Nach der wohl schwierigsten Woche für Apple seit längerer Zeit mit einer Vielzahl von Berichten über fehleranfällige System-Software hat der Konzern inzwischen sämtliche Betriebssysteme aktualisiert. Den Abschluss bildete das gestern Abend veröffentliche macOS 10.13.2 High Sierra. Leider ist damit noch nicht das Ende der bekannten Fehler erreicht. Insbesondere für Besitzer eines MacBook Pro mit dedizierter Grafikkarte stellt High Sierra immer noch eine sehr problematische Systemgeneration dar.Bereits seit macOS 10.13.1 berichteten Nutzer von massiven Leistungseinbußen des MacBook Pro, wenn es eine Weile im Standby-Modus verbrachte und danach wieder geweckt wurde. Sowohl auf älteren Apple-Notebooks als auch beim aktuellen Modell von 2017 tritt das Problem auf. Die Radeon-GPU von AMD bremst die Maschine spürbar um 20 bis 30 Prozent aus. Im offiziellen Support-Forum mehrten sich seinerzeit die Rufe der Betroffenen und auch uns erreichten Zuschriften von MacTechNews-Lesern mit diesem Problem. Wie sich jetzt herausstellt, sorgte auch das jüngste Update hier nicht für Abhilfe. Apple informiert, dass man das Problem noch nicht identifizieren konnte und Logfiles sammle.Somit bleibt jenen MacBook-Pro-Nutzern weiterhin nur die Möglichkeit, den Ruhezustand zu meiden, denn die Probleme treten erst nach dem Wiedererwachen auf. Ist die Maschine bereits verlangsamt, hilft nur ein Neustart des Gerätes, um die volle Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen - bis zum nächsten Standby.Ein anderes Problem, welches auch nach dem High-Sierra-Update nicht behoben wurde, ist der als 13. Monat markierte Dezember. Dieser Fehler sorgt im System des Mac für Verwirrung bei Systemkomponenten und anderen Programmen, sowohl Apple-eigenen als auch Dritthersteller-Apps. Diese geben in der Konsole massenweise den Hinweis »Month 13 is out of bounds« aus. Das kostet ebenfalls Performance und kann den Mac verlangsamen. Ein weiteres Update tut also bereits jetzt Not.Weiterführende Links: