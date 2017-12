Studie: Apples Popularität als Arbeitgeber nimmt ab

Best Places to Work

Mehrere Technologie-Firmen vor Apple

Menschen in den USA arbeiten nicht mehr so gerne für Apple wie noch vor einigen Jahren. Dies geht zumindest aus dem aktuellen Glassdoor-Ranking derhervor, das die Beliebtheit von Unternehmen bei Arbeitnehmern in den Vereinigten Staaten misst. Nachdem Apple 2012 noch den zehnten Platz in der jährlichen Studie belegte, ist der Konzern inzwischen weit abgerutscht. 2017 reicht es nur noch für Position 84.[banner]Einige direkte und indirekte Apple-Konkurrenten aus der Technologiebranche liegen vor dem Konzern aus Cupertino. An erster Stelle des Rankings steht Facebook, Google schafft es auf den fünften Rang und das Job-Netzwerk LinkedIn belegt Position 21. Außerhalb der Top 30 folgen Adobe auf dem 31. Platz, Microsoft als 39. und Yahoo auf Position 65.Der Abstand zwischen Spitzenreiter Facebook und Apple auf Platz 84 ist nicht so groß, wie es die Positionierungsnummern suggerieren. Facebook bringt es auf insgesamt 4,6 von 5 möglichen Punkten, Apple immerhin auf 4,3. Die durchschnittliche Unternehmensbewertung bei Glassdoor beträgt 3,3 Punkte. Apple liegt also noch deutlich über dem Durchschnitt.Mitarbeiter schätzen an Apple vor allem den hochqualifizierten Kollegenkreis und die Arbeit an spannenden Produkten. Als negative Aspekte werden die hohen Leistungsanforderungen und die je nach Fachbereich geringen Aufstiegschancen genannt.Glassdoor ermittelt die der Untersuchung zugrundeliegenden Daten über Mitarbeiterbefragungen in den USA. Das aktuelle Ranking speist sich aus Bewertungen, die zwischen dem 1. November 2016 und dem 22. Oktober 2017 abgegeben wurden.