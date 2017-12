Ein 13. Monat? Bizarrer macOS-Fehler in High Sierra verlangsamt Macs

Apples Problemwoche

Die Zeit der schlechten Software-Nachrichten für Apple ist noch nicht zu Ende. Nach der schweren root-Lücke in macOS und dem übereilenden iOS-Update folgte nun eine Meldung, der zufolge die aktuelle Version von macOS High Sierra nicht einwandfrei mit dem neuen Monat zurechtkommt. Offensichtlich firmiert der Dezember intern als 13. Monat, was zahlreiche andere Programme auf einem Mac in die Verwirrung treibt. Das lässt sich an einer Vielzahl von Fehlermeldungen in der Konsole ablesen mit dem Inhalt »Month 13 is out of bounds«.An und für sich ist das erstmal nicht so schlimm, da der Mac nicht abstürzt. Doch die Vielzahl an Fehlermeldungen kann den Apple-Computer merklich verlangsamen, insbesondere weil es keine Möglichkeit gibt, dem Dezember die korrekte Monatszahl 12 zuzuweisen. Es ist unbekannt, warum Apple ein solcher Fehler unterlaufen konnte. Offensichtlich geschah dies aber erst mit der neuen macOS-Version High Sierra, weil Macs mit 10.12 Sierra oder älter sind nicht von dem Problem betroffen. Es bleibt zu hoffen, dass Apple mit dem in den nächsten Tagen erwarteten Update auf macOS 10.13.2 auch das Monatsproblem behebt.Apple hat eine Woche voller Negativ-Schlagzeilen bezüglich der Systemsoftware hinter sich, der der »13 Monate«-Fehler einmal mehr neue Nahrung verschafft. Zunächst wurde vor genau einer Woche bekannt, dass eine Sicherheitslücke in High Sierra es ermöglichte, sich ohne Passwort mit root-Rechten anzumelden. Der eilig verteilte Sicherheits-Patch wurde allerdings unbeabsichtigt zurückgesetzt, wenn man erst im Nachhinein auf macOS 10.13.1 aktualisierte, was einmal mehr für Probleme sorgte. Zum Monatswechsel am Freitag befiel dann iPhones mit der aktuellen iOS-Version ein schwerwiegender Fehler, der für ständige Neustarts sorgte. Apple sah sich gezwungen, noch am Samstag das Update auf iOS 11.2 freizugeben, um das Problem zu beheben. Da es offensichtlich übereilt freigegeben wurde, gab es auch hier schnell Berichte von neu aufgetretenen Fehlern. Das aktuelle Problem mit macOS High Sierra stellt ein Pendant zu jenem iOS-Fehler dar, da es ebenfalls erst mit Erreichen des Monats Dezember eintrat.Weiterführende Links: