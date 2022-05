iPhone 14: Insgesamt fünf statt vier Modelle?

Kommt das iPhone mini doch zurück?

Im Herbst stellt Apple das iPhone 14 vor – so viel ist sicher. Bislang ist sich die Gerüchteküche einig, dass Apple das iPhone mini nicht fortführen wird, da die Verkaufszahlen des kleinen iPhone-Modells enttäuschend sind. Trotzdem will Apple weiterhin vier Modellvarianten des iPhone 14 anbieten, denn das iPhone mini ersetzt der Konzern durch das iPhone 14 Max, welches zwar nicht die Pro-Features der höherpreisigen Modelle bietet, aber einen größeren Bildschirm. Das Modell ohne Namenszusatz, das Pro und das Pro Max bleiben weiterhin Bestandteil des Lineups.Twitter-Nutzer "ra1ncloud", welcher schon in der Vergangenheit bewiesen hat, Zugang zu unveröffentlichten iOS-Versionen zu haben, hat nun eine interessante Entdeckung gemacht: In einer nicht näher spezifizierten, Apple-internen Vorabversion will ra1ncloud nicht nur vier, sondern fünf Motherboard-Modellnummern ausgemacht haben:Bei den Nummern D73AP und D73pAP handelt es sich um das 14 Pro und 14 Pro Max – bei D72AP und D72pAP um das iPhone 14 ohne Namenszusatz und das 14 Max. Bei der fünften Modellnummer ist allerdings komplett unklar, auf welches Modell diese sich genau bezieht: D72bAP. Der Anfang der Modellnummer könnte darauf schließen lassen, dass es sich um kein Pro-Modell handelt – denn diese beginnen mit "D73". Der Zusatz "p" scheint die größeren Max-Modelle auszuweisen – doch bei der fünften Variante findet sich an dieser Stelle ein "b" wieder.Natürlich wird vielerorts sofort spekuliert, dass Apple dem kleinen iPhone mini doch noch eine Chance gibt und im Herbst ein neues Modell präsentiert. Aber dies ist recht unwahrscheinlich, da die Verkaufszahlen des iPhone 12 mini und 13 mini deutlich hinter den Erwartungen von Apple zurückgeblieben sind.Eine Möglichkeit ist aber, dass es sich hierbei um ein neues, günstigeres iPhone handelt, welches im Frühjahr 2023 das iPhone SE der dritten Generation ersetzen soll. Für das iPhone SE 3 musste Apple viel Kritik einstecken: Zwar lobten Nutzer wie auch Presse den modernen Prozessor – doch das Design wie auch das Display seien einfach nicht mehr zeitgemäß.