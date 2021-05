iPhone 13 vs. iPhone 12: Vergleichsbilder sollen größeren Kamerabuckel und dickeres Gehäuse zeigen

iPhone 13 wird (etwas) dicker

Deutlich größerer Kamerabuckel

Die Gerüchte zum iPhone 13 nehmen allmählich an Fahrt auf. Der neueste Hinweis zur kommenden iPhone-Generation handelt von Aspekten des Geräts, die immer wieder für kontroverse Diskussionen sorgen: die Dicke des iPhones und die Kameraaussparung. Wer zu den Kaufinteressenten des iPhone 13 gehört, kann sich laut MacRumors auf zwei Änderungen im Vergleich zum iPhone 12 vorbereiten. Apple habe sich für ein etwas dickeres Gehäuse und einen größeren Kamerabuckel auf der Rückseite entschieden.Dem Bericht zufolge steigt die Gehäusedicke beim iPhone 13 und iPhone 13 Pro auf 7,57 Millimeter. Zum Vergleich: Das iPhone 12 hat 7,4 Millimeter. Da der Unterschied vergleichsweise gering ist, dürfte er nur beim direkten Vergleich beider Modelle auffallen. Über den Grund für die Zunahme gibt es keine Informationen. Apple möchte unter Umständen einen größeren Akku einbauen, der mehr Platz innerhalb des Geräts erfordert.Während der Wechsel zu 7,57 Millimeter kaum zu spüren ist, könnten ein größerer Akku oder weitere Komponenten ein höheres Gewicht des iPhones mit sich bringen. Vom iPhone 11 zum iPhone 12 ging Apple seinerzeit den umgekehrten Weg: Das aktuelle Modell ist schlanker und deutlich leichter als der Vorgänger. Die 7,57 Millimeter des iPhone 13 wären im Vergleich zum iPhone 11 aber kaum der Rede wert – das iPhone 11 ist mit 8,3 Millimetern wesentlich dicker.Der Kamerabuckel des iPhone 13 soll sich stärker von der Variante des Vorgängers unterscheiden und weiter aus dem Gehäuse herausragen, so der Bericht. Beim iPhone 13 stehe der Buckel 2,51 Millimeter hervor. Der Wert liege beim iPhone 13 Pro sogar noch höher (3,65 Millimeter). Verglichen mit den Kameraaussparungen des iPhone 12 und iPhone 12 Pro (zwischen 1,5 und 1,7 Millimeter) wäre der Buckel der nächsten iPhone-Generation spürbar größer. Das dürfte nicht allen Nutzer gefallen, da diverse Kunden schon jetzt über das hervorstehende Bauteil kritisieren.Da die gesamte Kameraaussparung dicker wird, sollen die einzelnen Objektive nicht mehr so deutlich aus dem Kamera-Modul hervorstehen. Die Bauweise sei mit dem 2020er iPad Pro vergleichbar, so der Bericht. Zudem führe Apple Änderungen bei den Maßen des Buckels ein. Statt der etwa 28 x 30 Millimeter (iPhone 12 und iPhone 12 Pro) soll beim iPhone 13 eine neue Variante mit 29 x 29 Millimetern verbaut sein. Das Kameramodul des iPhone 13 Pro werde mit 36 x 37 Millimetern deutlich größer und an die Dimension des Max-Modells heranreichen.Die Neuerungen an der Kameraaussparung deuten auf neuen Foto-Funktionen hin. Gerüchte nannten bereits die optische Bildstabilisierung auf Sensor-Basis (iPhone 12 Pro Max) als neues Feature für mehrere Modelle des iPhone 13.