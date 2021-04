Kurz: Weitere Fotos sollen kleinere Notch des iPhone 13 zeigen +++ Preisregen für Filme und Serie bei Apple TV+

iPhone 13 mit dezenterer Notch?

Gesicherte Erkenntnisse zu den neuen Features der kommenden iPhone-Generation liegen noch nicht vor, wohl gibt es aber einige Hinweise: Als einigermaßen wahrscheinlich gilt die Implementierung eines LTPO-Displays für die Pro-Modelle des iPhone 13, um höhere Bildwiederholraten zu ermöglichen (siehe ). Außerdem beteuert mittlerweile so mancher Leaker, dass die Notch zwar nicht verschwindet, allerdings um einige Millimeter schrumpft . Einer dieser Leaker ist DuanRui, der in der Vergangenheit bereits oft richtig lag und mit neuen Fotos der Aussparung aufwartet:Die Komponenten erfahren wohl eine neue Anordnung: So befindet sich der Lautsprecher am oberen Ende der Aussparung und nicht länger mittig. Dadurch verringert sich die Breite der Notch deutlich. DuanRuis Bilder passen zu jenen Aufnahmen, die ein griechischer Reparaturservice vor einigen Wochen geteilt haben soll (siehe ).Die Inhalte von Apple TV+ gelten gemeinhin als hochwertig produziert – das spiegelt sich auch in den Preisen wider, welche die Streamingplattform bisweilen einheimst: So konnte der Video-on-Demand-Dienst letztes Jahr mit 18 Emmy-Nominierungen aufwarten.brachte unlängst den ersten Golden Globe für Apple TV+ . Der Preisregen scheint kein Ende zu nehmen: Der Zeichentrickfilmgewann insgesamt fünf Annie Awards in den Kategorien „Best Character Design“, „Best Direction“, „Best Indie Feature“, „Best Production Design“ sowie „Best Voice Acting“. Annie Awards prämieren besondere Leistungen im Bereich der Animationsfilme. Die exklusive Produktion könnte in wenigen Tagen einen weiteren Preis erhalten:ist auch für einen Oscar nominiert.Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für die Verantwortlichen vonund: Beide Produktionen wurden im Rahmen der von den Motion Picture Sound Editors ins Leben gerufenen Golden Reel Awards mehrfach ausgezeichnet.weiß auch das Publikum zu überzeugen: Die Zuschauerzahlen sollen sich bei der zweiten Staffel mehr als verdoppelt haben.