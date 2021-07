iPhone 13 Pro in neuen Farben? "Sunset Gold" soll wie Bronze aussehen

iPhone 13 Pro in Sunset Gold, Roségold, Mattschwarz und Silber

Stärkerer Chip, mehr Ausdauer und besseres Display

Die kommende iPhone-Generation wirft immer mehr ihre Schatten voraus. Zu der Fülle an Gerüchten der letzten Wochen und Monate gesellen sich in einer aktuellen Meldung neue Farbe, die bestimmte Modelle des iPhone 13 bieten sollen. Apple könnte demnach die Farbvarianten der Pro-Modelle variieren und neue Farbtöne bereithalten. Dazu gehört unter anderem Bronze – wie bereits frühere Gerüchte andeuteten.Die Rede ist von insgesamt vier neuen Farben. Dazu gehören das an Bronze erinnernde "Sunset Gold", eine dezente Roségold-Farbe, ein Mattschwarz und eine silberne Variante. Sowohl der Bronzeton als auch das matte Schwarz (das "Graphit" ersetzen könnte) wurden bereits in einer vorherigen Gerüchtemeldung erwähnt.Alle genannten Farben sollen ausschließlich beim iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max zur Auswahl stehen, um deren Exklusivität zu unterstreichen. Die günstigeren Modelle des iPhone 13 kommen daher aller Voraussicht nach mit anderen Farboptionen auf den Markt. Zum Vergleich: Das iPhone 12 Pro gibt es in Graphit, Gold, Pazifikblau und Silber. Für das iPhone 12 und iPhone 12 mini hingegen wählte Apple noch farbenfrohere Gehäuse, deren Farbtöne stärker auffallen als das edle Understatement der Pro-Geräte.Da das iPhone 13 bis auf eine kleinere Notch und eine neue Anordnung der Dual-Kamera bei Nicht-Pro-Modellen voraussichtlich kein geändertes Gehäusedesign erhält, könnte Apple mit neuen Farben für eine visuelle Abgrenzung zum iPhone 12 sorgen. Apple-Leaker Ranzuk gab entsprechende Hinweise über eine koreanische Online-Plattform bekannt. Er beruft sich auf namentlich nicht genannte Quellen aus der chinesischen Zulieferindustrie.Zu den weiteren in Aussicht stehenden Neuerungen des iPhone 13 zählen ein abermals leistungsstärkerer A15-Chip, längere Akkulaufzeiten und ein innovatives LTPO-Display. Letzteres soll höhere Bildwiederholfrequenzen für geschmeidigere Animationen unterstützen und zudem eine Always-On-Funktion bereithalten.