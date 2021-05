120 Hz und Mini-LED: Neue Berichte zu den Displays zukünftiger Apple-Geräte

120 Hz und Always-On: Neue Displays für das iPhone 13 Pro (Max)

Ob iPhone, iPad oder Mac: Das verbaute Display zählt üblicherweise zu den wichtigsten Komponenten dieser Geräte. Apple feilt immer wieder an besseren Panels: So finden sich beispielsweise bei der aktuellen Baureihe des iPhones ausschließlich OLED-Bildschirme, welche beim Vorgängermodell lediglich den Pro-Varianten vorbehalten waren. Auch beim iPad Pro geht das Unternehmen neue Wege: Das 12,9 Zoll große Flaggschiffmodell ist mit Mini-LED ausgestattet. Diese Technologie soll künftig auch beim MacBook Pro Einzug halten. Ein neuer Bericht nennt konkrete Fortschritte bei der Entwicklung auf diesem Gebiet.Ein neuer Bericht von The Elec geht auf das Panel des iPhone 13 Pro (Max) ein: Wie von anderen Quellen behauptet, handele es sich tatsächlich um LTPO-OLED-Displays. Diese sind für eine Bildwiederholrate bis zu 120 Hz besonders gut geeignet. The Elec verweist darauf, dass einzig Samsung mit der Fertigung dieser Bildschirme beauftragt worden sei. Frühere Meldungen anderer Quellen rechneten mit einer Beteiligung von LG und gegebenenfalls BOE (siehe ). Das neue Panel könnte nicht nur mit 120 Hz punkten: Erstmals ist ein iPhone mit einem Always-On-Display denkbar.Neuigkeiten gibt es auch bei zukünftigen Generationen des MacBook Pro (14" sowie 16"): Apple setze bei diesen Notebooks erstmals auf Mini-LED als Hintergrundbeleuchtung. Laut DigiTimes komme der Zulieferer TSMT zum Zug. Dieser habe mit Schwierigkeiten bei der Produktion und einem hohen Anteil an Ausschussware gekämpft. Der Ausschuss sei mittlerweile jedoch auf fünf Prozent zurückgegangen, so DigiTimes. Die kommende Generation des MacBook Pro soll Gerüchten zufolge wieder über mehr Anschlüsse verfügen, darunter ein HDMI-Port sowie SD-Karten-Steckplatz. Ferner ziehe Apple wieder ein Ladekabel mit MagSafe in Betracht und könnte sich von der Touch Bar trennen, die seit 2016 bei den Geräten zum Einsatz kommt und ein unterschiedliches Echo bei den Kunden fand.