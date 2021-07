Auch iPhone 13 mit Always-On-Display? Auf die Apple Watch könnte das iPhone folgen

LTPO-Display könnte Always-On-Display ermöglichen

A15-Chip, kleinere Notch und längere Akkulaufzeiten

Kaufinteressenten müssen sich nur noch wenige Monate bis zur nächsten iPhone-Generation gedulden – entsprechend kommen immer mehr voraussichtliche Details zum iPhone 13 zum Vorschein. Die jüngste Gerüchtemeldung beschäftigt sich mit etwas, das Nutzer schon von der Apple Watch kennen: dem Always-On-Display. Laut Bloomberg-Journalist und Apple-Insider Mark Gurman könnten einige Modelle des iPhone 13 die dauerhafte Anzeige einzelner UI-Elemente unterstützen.Während es in der Android-Welt bereits seit Jahren Smartphones gibt, die bestimmte Info-Anzeigen selbst bei ansonsten ausgeschaltetem Display einblenden, steht iPhone-Anwendern bislang keine derartige Funktion zur Verfügung. Doch das könnte sich im Herbst ändern. Mark Gurman deutet in seinem aktuellen Newsletter eine Always-On-Funktion des Displays an, die prinzipiell wie bei der Apple Watch funktionieren soll – jedoch mit der Einschränkung, dass er nicht sicher sei, ob das iPhone 13 das Feature tatsächlich erhält.Da Apple bei iPhones seit Jahren hauptsächlich auf OLED-Displays setzt (mit einzelnen Ausnahmen), hätte das Unternehmen die Möglichkeit, ein Always-On-Display implementieren – sofern der Energieverbrauch dadurch nicht zu sehr ansteigt. Helfen könnte dabei die neue Display-Technologie LTPO, die bei bestimmten Modellen des iPhone 13 zum Einsatz kommen soll. Der Vorteil davon wäre unter anderem die Option, das Display bei einer niedrigen Helligkeit permanent eingeschaltet zu lassen, ohne den Akku allzu sehr zu belasten. Auf ähnliche Weise funktioniert das Always-On-Display der Apple Watch.Schon seit Längerem wird zudem über ein weiteres Feature spekuliert, das Apple bereits beim iPad Pro verwendet: variable Bildwiederholraten. Auch hier würde die LTPO-Technologie dabei helfen, das Feature umzusetzen. Gurman spricht in seinem Newsletter über die Verwendung eines 120-Hertz-Displays beim iPhone 13, über das sich Animationen und Spiele deutlich geschmeidiger anzeigen ließen. Während sich Gurman bei der höheren Bildwiederholrate und dem Always-On-Display nicht sicher ist, sieht er folgende Features als definitive Bestandteile des iPhone 13: Schnellerer A15-Chip, kleinere Display-Notch und längere Akkulaufzeiten (dank des LTPO-Displays).