iPad Pro: iOS 12 mit Hinweisen auf Face ID

Neue iPad-Wischgesten machen den Homebutton überflüssig

Andere Statusanzeige auf der Displayoberseite

Die Gerüchte um ein iPad Pro mit Face ID halten sich schon länger. Obwohl Apple auf der gestrigen WWDC weder neue Hardware vorstellte noch ankündigte, bot die Veranstaltung dennoch weitere Hinweise auf eine neue iPad-Generation mit Gesichtsscanner. Genauer gesagt bietet iOS 12 einige für iPads neue Wischgesten, die schon vom iPhone X bekannt sind und ohne die Betätigung des Homebuttons auskommen.Auch Änderungen an der Statusanzeige bei iPads weisen auf größere Neuerungen hin, zu denen unter Umständen ein ähnlich rahmenloses Display-Design wie das des aktuellen iPhone-Flaggschiff gehören könnte.Nutzer des iPhone X kennen bereits die neuen Gesten, die iOS 12 für das iPad verfügbar macht. Das Kontrollzentrum etwa lässt sich via Fingerwisch von der rechten oberen Displaykante nach unten aktivieren. Wer von unterhalb des Docks nach oben wischt, erhält die Übersicht aller geöffneten Apps.Ein zusätzlicher Indikator für den bevorstehenden Wechsel zu Face ID ist die geänderte Statusanzeige im oberen Displaybereich, die Informationen wie Uhrzeit, Signalstärke und Akkuladung zeigt. Während iOS 11 die Uhrzeit in der Displaymitte darstellt, ist die Zeitinformation bei iOS 12 nach links gewandert. Zudem ist der Wochentag und das Datum zu sehen. Ganz rechts befinden sich die Symbole für Akku und WLAN- sowie Bluetooth-Signal. Die Änderung könnte auf eine Displaykerbe für Face-ID-Sensoren hindeuten, die der im iPhone X verbauten Variante ähnelt.Wann Apple die nächste iPad-Pro-Generation veröffentlicht, ist nicht bekannt. Nachdem die WWDC nichts dementsprechendes bot, erscheint aktuell der Herbst als wahrscheinlichster Zeitraum für neue Tablet-Hardware von Apple. Das Unternehmen konzentriert sich in einigen Monaten bei den Neuveröffentlichungen voraussichtlich auf die Pro-Geräte, da das Einsteiger-iPad schon im März aktualisiert wurde.