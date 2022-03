iOS 15.4 & macOS 12.3: Der Release Candidate ist da

Die wichtigsten neuen Funktionen

Die aktuellen Vorabversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.3, Release Candidate, Buildnummer: 21E230 (veröffentlicht: 08.03.2022)

iOS 15.4, Release Candidate: Buildnummer: 19E241 (veröffentlicht: 08.03.2022)

iPadOS 15.4, Release Candidate: Buildnummer: 19E241 (veröffentlicht: 08.03.2022)

watchOS 8.5, Release Candidate: Buildnummer: 19T242 (veröffentlicht: 08.03.2022)

tvOS 15.4, Release Candidate: Buildnummer: 19L440 (veröffentlicht: 08.03.2022)

In der Vergangenheit war es sehr häufig so, dass Apple in den Tagen nach einem Event auch direkt noch größere Systemupdates freigab. Aller Wahrscheinlichkeit nach sieht es im März 2022 genauso aus, denn nach fünf Betaversionen steht ab sofort der Release Candidate von macOS 12.3, iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 sowie tvOS 15.4 zur Verfügung. Sollten in der letzten Minute keine schwerwiegenden Probleme mehr auftauchen, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um jene Builds, die im Laufe der nächsten sieben Tage für alle Nutzer zur Verfügung stehen werden. Begonnen hatte die Betaphase übrigens erst Ende Januar. Trotz der Vielzahl an Neuerungen handelte es sich also um einen vergleichsweise kurzen Testzeitraum.Verglichen mit den vorherigen Aktualisierungen für iOS 15 und macOS 12 Monterey handelt es sich diesmal um das mit Abstand umfangreichste Update. Eine der wichtigen Neuerungen, Universal Control für Macs und iPads ist erstmals mit von der Partie, hätte hingegen schon sehr viel früher erscheinen sollen. Der neue Maskenmodus (iPhone 12 und iPad 13) zur Erkennung der Nutzer trotz Tragen eines Mund-/Nasenschutz ist eine willkommene Verbesserung, auch der iCloud-Schlüsselbund gewann hinzu. Außerdem spendiert Apple den Systemen Unterstützung für passwortlose Anmeldung auf Webseiten (PassKey), bietet bessere Schnittstellen zur Bildschirmaufnahme und bereitet das iPhone darauf vor, zu einem vollwertigen Zahlungsterminal zu werden. Wie immer finden Sie die lange Liste an Artikeln zu den konkreten Verbesserungen unterhalb dieser Meldung.In der Downloadsektion auf App Store Connect stehen momentan die folgenden Builds zur Verfügung. Wie erwähnt könnte es sich um genau die Builds handeln, welche in wenigen Tagen zur finalen Version werden.