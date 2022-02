iOS 15.4 & macOS 12.3 – Apple gibt vierte Beta frei

Zahlreiche Verbesserungen und Features

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.3, Beta 4, Buildnummer: 21E5222a (veröffentlicht: 22.02.2022)

iOS 15.4, Beta 4: Buildnummer: 19E5235a (veröffentlicht: 22.02.2022)

iPadOS 15.4 Beta 4: Buildnummer: 19E5235a (veröffentlicht: 22.02.2022)

watchOS 8.5 Beta 4: Buildnummer: 19T5238a (veröffentlicht: 22.02.2022)

tvOS 15.4 Beta 4: Buildnummer: 19L5436a (veröffentlicht: 22.02.2022)

In etwa zwei bis drei Wochen dürften die nächsten großen Systemupdates anstehen, denn für diesen Zeitraum wird das nächste Apple-Event erwartet. Dieses findet angeblich am 8. März statt, Apple bestätigte den Termin allerdings noch nicht. Einen Monat ist es her, dass Apple die erste Beta von iOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5 sowie tvOS 15.4 freigegeben hatte, am heutigen Abend folgen nun bereits die vierten Vorab-Builds. Bis zur Marktreife dürfte es wohl noch eine weitere Beta sowie anschließend einen Release Candidate geben. Während sich zu Anfang der Betaphase sehr viel tat und zahlreiche neue Features auffielen, widmet sich Apple jetzt nur noch Feinschliff und letzten Fehlerbehebungen.Nutzer können sich auf viele neue Funktionen freuen, denn diesmal gibt es an allen Ecken und Enden Verbesserungen. Unterhalb dieses Artikels finden sich einige Meldungen, die sich mit den konkreten Änderungen befassen. Zu den weitreichendsten Neuerungen zählt sicherlich, dass nach langen Verzögerungen nun endlich Universal Control zur geräteübergreifenden Bedienung von iPad und Mac zur Verfügung steht. Wer ein iPhone 12 oder iPhone 13 besitzt, kann Face ID fortan auch mit getragenem Mund-/Nasenschutz verwenden – ein neuer Modus scannt dazu die Augenpartie besonders genau und benötigt keine Apple Watch zur Verifizierung mehr.Mit der Eröffnung der neuen Betaphase stellt Apple die folgenden Vorabversionen über das Entwicklerportal App Store Connect zur Verfügung. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer. Builds für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms erscheinen normalerweise mit kurzer Verzögerung, maximal einen Tag später stehen die Updates für gewöhnlich zur Verfügung.