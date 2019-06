iOS 13 schont iPhone-Akku: Wie Nutzer „Optimized Battery Charging“ aktivieren können

„Optimized Battery Charging“ für Akku-Langlebigkeit

Apple hatte bei der diesjährigen WWDC so viel zu verkünden, dass während der Keynote für diverse Interessante Features der verschiedenen Betriebssysteme keine Zeit mehr blieb. Dazu zählen auch optimierte Ladevorgänge für die Akkus von iPhones, um die Lithium-Ionen-Batterien besser vor zu schneller Abnutzung zu schützen. Nachdem der Nutzer iOS 13 auf dem iPhone installiert hat, analysiert das Mobil-Betriebssystem die täglichen Ladevorgänge und passt diese mit Zeit für eine möglichst Akku-schonende Prozedur an.Apple erklärt die Funktion auf der Preview-Website von iOS 13. Das iPhone lernt demnach, wann der Nutzer sein iPhone meist mit Strom versorgt. Daran orientiert, lädt sich das iPhone beim Anschluss an eine Steckdose zunächst nur bis 80 Prozent auf und wartet mit der finalen Ladeprozedur auf 100 Prozent so lange wie möglich. Apple hat das Feature implementiert, weil es für die Langlebigkeit des Akkus besser ist, nicht jedesmal direkt bis auf 100 Prozent aufgeladen zu werden. Vor allem langfristig soll sich Optimized Battery Charging entsprechend lohnen.Das Feature dürfte zum Beispiel bei regelmäßigen Ladevorgängen über Nacht innerhalb eines gleichbleibenden Zeitraums zum Einsatz kommen. iOS 13 könnte etwa lernen, wann der Nutzer in der Regel aufsteht und das Aufladeverhalten daran orientieren. Das iPhone könnte beispielsweise erst eine oder zwei Stunden, bevor der Anwender aufwacht, auf 100 Prozent geladen werden. Vorher verharrt das Smartphone bei 80 Prozent. Praxistests werden diesbezüglich noch Genaueres zutage fördern.Das von Apple „Smart Battery Charging“ genannte Feature ist in iOS 13 überanwählbar. Dort lässt es sich aktivieren und deaktivieren. Zudem zeigt Apple in dem Menübereich weiterhin, wie es um die Gesundheit des Akkus aussieht und wie viel der ursprünglichen Ladekapazität noch vorhanden ist. Ebenso lässt sich die Höchstleistungsfähigkeit im Falle schwächelnder Akkus konfigurieren.