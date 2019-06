iPadOS mit Maus-Support: Wie sich das neue Feature aktivieren lässt

Fingergroßer Cursor statt Mauszeiger

Touch-Bedienung weiterhin an erster Stelle

Apple erwähnte das Feature zwar nicht explizit während der WWDC-Keynote, doch für den ein oder anderen iPad-Nutzer dürfte es zu den bedeutenderen Neuerungen des gestrigen Tages gehören: Maus-Support in iPadOS. Sowohl USB- als auch Bluetooth-Mäuse lassen sich im Zusammenspiel mit dem iPad verwenden, sofern iPadOS auf dem Tablet installiert ist. Zudem unterstützen die Apple-Tablets zukünftig das Apple Magic Trackpad, das sich ebenso wie Mäuse einbinden lässt.Entwickler und Leaking-Experte Steve Troughton-Smith hat via Twitter einen ersten Eindruck der Maus-Bedienung in iPadOS veröffentlicht. Anwender können das Feature über die Systemeinstellungen aktivieren. Konkret verbirgt es sich innerhalb der Bedienungshilfen im AssistiveTouch-Bereich. Troughton-Smith zeigt in seiner kurzen Videodemo, wie die Maussteuerung auf dem iPad aussieht. Statt eines Mauszeigers sieht der Nutzer eine runde, fingergroße Fläche, die als Cursor dient. Anwender können damit die gleichen Eingaben tätigen wie mit dem Finger.Sofern die Maus über mehrere Buttons verfügt, lassen diese sich mit unterschiedlichen Funktionen belegen. Nutzer haben die Möglichkeit, dem Linksklick etwa die normale Fingereingabe zuzuweisen, während die rechte Maustaste beispielsweise als Homebutton dient. Wenn eine dritte Taste vorhanden sind, ergeben sich weitere Konfigurationsmöglichkeiten.Obwohl iPads fortan Mäuse unterstützen, bleibt der Finger des Nutzers die von Apple bevorzugte Eingabemethode für die hauseigenen Tablets. Das Unternehmen sieht den Maus-Support vorrangig als Hilfsmittel für bestimmte Anwendungsfälle, wie die Implementierung als AssistiveTouch-Feature zeigt. Entsprechend bleibt iPadOS – ebenso wie iOS – weiterhin für die Fingerbedienung optimiert. Ob Apple die iPadOS -Mausbedienung in zukünftigen Versionen des Tablet-Betriebssystems weiter verfeinert oder es bei der rudimentären Implementierung belässt, werden die nächsten Jahre zeigen.