iOS 13: Apple erweitert CarPlay um etliche neue Funktionen

Neues Dashboard und abgerundete Ecken

"Hey Siri" über das Fahrzeug-Mikrofon

Neue Kalender-App und vieles mehr

Ein überarbeitetes Dashboard, neue Designs und "Hey Siri": Das sind nur drei der Neuerungen, die iOS 13 in Sachen CarPlay mitbringen wird. Apple will die Integration der iPhones in Fahrzeuge deutlich verbessern und das System insgesamt leistungsfähiger machen. Bei etlichen Features sind allerdings die Autohersteller gefragt, sie müssen diese in die Fahrzeuge einbauen.Die augenfälligste Veränderung, die CarPlay in iOS 13 erfahren wird, ist ein neues Dashboard. Wie Apple in der Übersicht zur Preview der nächsten Version des mobilen Betriebssystems schreibt, werden mit der überarbeiteten Ansicht zum Beispiel Karteninformationen, die Audiosteuerung und Vorschläge von Siri so präsentiert, dass sie mit einem Blick zu erfassen sind. Die Karte wird stets im Dashboard angezeigt, auch wenn standortbezogene Points of Interest präsentiert werden. Außerdem erhält der Homescreen ein neues Design: Apple spendiert ihm einen modernen Look mit abgerundeten Ecken, neuen Tabellenansichten und eine überarbeitete Statusleiste.Autohersteller können mit iOS 13 ihre Systeme so gestalten, dass sich "Hey Siri" über das Fahrzeugmikrofon nutzen lässt. Zudem wird es ihnen ermöglicht, während der Audiowiedergabe auf dem Fahrzeugdisplay auch Albencover zu präsentieren, um dem Benutzer das Auffinden bestimmter Alben, Playlisten oder Titel zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt CarPlay in iOS 13 einen zweiten Bildschirm, Inhalte können dann - falls BMW, Audi, Opel & Co. dies in ihre Systeme einbauen - zum Beispiel auch auf einem Head-up-Display angezeigt werden.Die neue Kalender-App bietet eine kompakte Übersicht aller Termine des Tages. Durch Tippen auf einen Eintrag lässt sich dann etwa die Navigation aufrufen oder ein Anruf starten. Darüber hinaus erhält Apple Music in der nächsten Version von CarPlay ein neues Design, außerdem lässt sich mit der Funktion "Bitte nicht stören" die Anzeige von Benachrichtigungen deaktivieren. Zu den weiteren von Apple angekündigten Neuerungen gehören unter anderem ein "Light Mode" für die Anzeige sowie die Unterstützung von nicht rechteckigen Displays.