iOS 13: Keine Obergrenze mehr für Downloads per Mobilfunk

iOS 13 warnt vor großen Mobilfunk-Downloads

Apple hob zwar erst kürzlich das Speichergrößen-Limit für iPhone-Downloads via Mobilfunk auf 200 Megabyte an, doch auch diese Obergrenze ist bald schon wieder Geschichte. Zukünftig wird das Unternehmen komplett auf entsprechende festverankerte Download-Grenzen für iDevices verzichten. Ab iOS 13 warnt Apple Nutzer stattdessen, sobald eine zum Herunterladen anstehende App eine gewisse Speichergröße überschreitet.Apple hielt bislang immer an einem fest vorgegebenen Download-Limit für iPhones fest, sofern das Gerät eine Mobilfunkverbindung nutzte. Während die Obergrenze im letzten Jahrzehnt noch bei mickrigen 10 Megabyte lag, da es damals eine deutlich teurere Preisstruktur beim Datenvolumen gab, stieg der Wert zuletzt auf immerhin 200 Megabyte. Einigen Nutzern war aber auch das noch zu wenig. Apple begründete das von manchen Anwendern als sinnlose Gängelung empfundene Feature stets damit, Nutzer vor ungewollten Datenvolumen-Überschreitungen schützen zu wollen.Doch angesichts immer üppiger ausgestatteter Mobilfunk-Tarife wurde die Kritik an der Download-Schranke in den letzten Jahren immer lauter. Apple könne Nutzern zumindest per Dialogfeld die Wahl lassen, ob sie ihr Datenvolumen mit großen Downloads belasten oder doch lieber auf das Herunterladen im jeweiligen Fall verzichten, so die Forderung. Genau das ermöglicht Apple ab iOS 13.Wenn Anwender in iOS 13 per LTE oder einer anderen Mobilfunkverbindung versuchen, beispielsweise eine große App herunterzuladen, erscheint eine Warnmeldung. iOS fragt den Nutzer, ob der Download der unter Umständen mehrere Gigabyte großen Datei wirklich gestartet werden soll. Anwender können das entweder bejahen oder den Download pausieren, bis ihr iDevice wieder per WLAN verbunden ist.Das Dialogfeld lässt sich in den Systemeinstellungen von iOS 13 unter „iTunes & App Store“ konfigurieren. In der Standardeinstellung fragt iOS jedesmal, wenn die jeweilige Datei größer als 200 Megabyte ist. Alternativ können Nutzer festlegen, auch bei geringeren Downloadgrößen gewarnt zu werden. Für Anwender mit unbegrenztem Datenvolumen empfiehlt sich die dritte Auswahloption, die keine Nachfrage vor Mobilfunk-Downloads mehr vorsieht – egal, wie riesig die Datei ist.