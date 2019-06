Sign in with Apple in iOS 13: Verpflichtend für Apps mit Drittanbieter-Logins via Google und Co.

Datenschutz-freundliche Alternative zu Google und Co.

Apple passt App Store Review Guidelines an

Apple betont seit Jahren, wie wichtig dem Unternehmen der Datenschutz der Kunden ist. Die WWDC nutzte Apple entsprechend, um zusätzlich zum neuen Mac Pro und den aktualisierten Betriebssystemversionen einige Features zu präsentieren, die sich um den Schutz der Privatsphäre des Nutzers kümmern. Großen Applaus erhielt das Unternehmen bei der Verkündung, den Service „Sign in with Apple“ für Logins in iOS 13 zu implementieren. Besagter Dienst wird ab der Veröffentlichung der neuen iOS-Version im Herbst für alle Apps verpflichtend sein, die Drittanbieter-Login-Möglichkeiten wie Facebook oder Google anbieten.Apple hat „Sign in“ als Datenschutz-gerechtere und benutzerfreundlichere Alternative zu Login-Angeboten via Facebook und Co. konzipiert. Entwickler können den Dienst in Apps oder auf Internetseiten verwenden und Nutzern damit ein noch einfacheres Einloggen ermöglichen – auch per Face ID. Apple versichert in dem Zusammenhang, weder Tracking einzusetzen noch Nutzerdaten an den jeweiligen Seitenbetreiber oder App-Anbieter weiterzuleiten. Anwender haben aber die Möglichkeit, auf ausdrücklichen Wunsch hin Informationen wie die eigene E-Mail-Adresse mitzuteilen. So ist sichergestellt, dass freiwillige Nutzerangaben an die jeweiligen App-Entwickler nach wie vor möglich sind.Damit App-Entwickler „Sign in“ in ihrer Software integrieren, erhebt Apple die Implementierung des Dienstes mit der Veröffentlichung von iOS 13 im Herbst zur Pflicht. Alle App-Anbieter, die Drittanbieter-Logins für ihre Anwendungen zu Verfügung stellen, müssen zusätzlich „Sign in“ als Option zur Auswahl stellen. So ist sichergestellt, dass Anwender eine auf Privatsphäre bedachte Lösung als Alternative zu Logins via Facebook oder Google nutzen können. Apple hat zu diesem Zweck die App Store Review Guidelines für Entwickler angepasst und weist entsprechend auf die Neuerung hin.