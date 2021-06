Windows 11 geleakt – ein Blick auf die neue Systemgeneration

Aus Windows 10X gelernt

Lange hieß es von Microsoft, dass auf Windows "10" kein "11" folgen wird. Erst vor wenigen Wochen war noch zu hören, man wolle Windows als einen Dienst sehen, der kontinuierlich Verbesserungen erhält. Diese Strategie beinhaltet, keine "Major Releases" zu veröffentlichen, sondern die Bedeutung der Systemnummer verschwimmen zu lassen. Dann sickerte hingegen ein Kurswechsel durch, denn einiges deutete eben doch auf einen vollen Versionssprung hin. Nach dem Aus von Windows 10X (siehe diese Meldung: ) fließen die Erfahrungen des Projekts in ein großes Update des Betriebssystems aus Redmond – welches sich einem gerade erst aufgetauchten Leak zufolge als "Windows 11" vorstellt. Aus den Bildern geht aber noch viel mehr hervor, denn die Technikwelt kann nun sehen, in welche Richtung die Reise geht und wie die kommende Oberfläche aussieht.Microsoft orientiert sich bei der Gestaltung von Taskleiste und Startmenü sehr nah Windows 10X. Insgesamt dokumentieren die Screenshots zwar viele Detailanpassungen, ein vollständig neues Erscheinungsbild erhält das System aber nicht. Wer die aktuelle Version von Windows kennt, wird sich auch in Windows 11 sofort zurechtfinden. Gefällt einem das Arrangement von Icons im Start-Fenster nicht, besteht zudem die Option, auf frühere Darstellungsweisen umzuschalten.Schon vor dem Leak war klar, dass Microsoft auf Modernisierung und Vereinheitlichung und nicht auf radikale neue Konzepte hinarbeitet. Das Nebeneinander aus UI-Paradigma der letzten 25 Jahre soll zugunsten einer homogeneren Oberfläche aufgelöst werden.Bei der geleakten Version handelt es sich um einen frühen Build, weswegen sich bis zur marktreifen Version viel ändern kann. Dass man beispielsweise vergebens nach größeren Neuerungen des Windows Stores oder anderen System-Apps sucht, muss daher nichts heißen. Eine Ausweitung der Plattform, vor allem auch in Hinblick auf Microsofts Spiele-Plattform, gilt hingegen als sicher. Die neue Xbox-App ließ sich beispielsweise schon in Windows 11 finden, Xbox Game Bar und Windows Game Mode sind hingegen noch unverändert.Schon sehr bald dürfte es Klarheit bezüglich weiterer Pläne geben, denn am 24. Juni veranstaltet Microsoft ein Windows-Event. Die Zahl 11 verwendete Microsoft mehrfach – sowohl im Schattenwurf der Einladungsgrafik als auch bei der etwas unüblichen Startzeit des Events. Um 11 Uhr lokaler Zeit begann bislang noch nie ein Event des Softwareriesen aus Redmond.