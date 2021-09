Weitere Features für iOS 15, die nachgereicht werden – iMessage mit verbessertem Dual-SIM-Support

AirPods per „Wo ist?“ finden: Verbesserte Unterstützung wird nachgereicht

Weitere Features fehlen (zum Start)

Mit iOS 15 steht Anwendern heute ein ein großes Update ins Haus. Apple nahm etliche kleinere und größere Änderungen vor, allerdings sind nicht alle Funktionen direkt zum Release verfügbar. So wies das Unternehmen bei der Vorstellung von iOS 15 etwa auf einen umfangreichen Datenschutzbericht in den Einstellungen hin – dieser wird jedoch nachgereicht. Bei anderen Funktionen ist die Sache ähnlich: Der Check-in in ein Hotel direkt per iPhone, SharePlay sowie die Ankündigung von Nachrichten bei CarPlay halten allesamt erst zu einem späteren Zeitpunkt Einzug in das Betriebssystem. Nun überarbeitete Apple ein weiteres Mal die offizielle Auflistung von iOS-15-Features.Wer einen Überblick über die meisten der neuen Funktionen von iOS 15 sucht, wird auf Apples Sonderseite fündig. In der deutschen Version nennt sich diese „iOS 15 Vorschau“ – das englische Pendant ist da schon einen Schritt weiter; Cupertino strich dort das Wort „Vorschau“. Außerdem finden sich in der englischen Version einige Änderungen, welche das deutsche Äquivalent noch nicht erreicht haben. So informiert der Konzern über den verspäteten Start der verbesserten Unterstützung des „Wo ist?“-Netzwerks für AirPods Pro und Max: Mit dem praktischen Feature lassen sich die Kopfhörer leichter finden, indem diese genauer lokalisiert werden. Apple streicht die Funktion nicht, möchte sie allerdings erst später im Herbst implementieren.Nähert sich der Anwender beim Fahren einer komplexen Kreuzung, so reagiert die Karten-App mit einer 3D-Ansicht auf Straßenebene. Diese Information stellt Apple auf der deutschen Feature-Seite bereit – die überarbeitete englische Version streicht den Satz ersatzlos. Ob diese Funktion eingestellt wurde, ist noch unklar. iCloud Private Relay wird zunächst als Betaversion verfügbar sein, Apple nennt hierzu einige Details – und weist Anwender darauf hin, dass bestimmte Komplikationen auftreten können. Wer von der Dual-SIM-Funktion des iPhones Gebrauch macht, darf sich zudem über eine Verbesserung freuen: iOS 15 erlaubt den nahtlosen Wechsel zwischen zwei Nummern während einer Unterhaltung per iMessage.