Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 5, Buildnummer: 21A5304g (veröffentlicht 11.08.2021)

iOS 15, Beta 6, Buildnummer: 19A5325f (veröffentlicht: 17.08.2021)

iPadOS 15, Beta 6, Buildnummer: 19A5325f (veröffentlicht: 17.08.2021)

tvOS 15, Beta 6, Buildnummer: 19J5332e (veröffentlicht: 17.08.2021)

watchOS 8, Beta 5, Buildnummer: 19R5323g (veröffentlicht: 11.08.2021)

Soeben hat Apple die sechste Vorabversion von iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 für alle eingetragenen Apple-Entwickler freigeben. Bis zur fünften Beta hat Apple zwischen den Vorabversionen stets zwei Wochen verstreichen lassen – doch nun wechselt Apple in die nächste Phase: Nun wird aller Voraussicht nach jede Woche eine neue Beta erscheinen und Apple konzentriert sich fortan hauptsächlich auf die Behebung von Fehlern. Neuerungen werden sich nun kaum noch in den Vorabversionen wiederfinden.Die sechste Beta von macOS 12 Monterey und watchOS 8 veröffentlichte Apple jedoch noch nicht. Bereits letzte Woche erschienen die Vorabversionen für diese Plattformen erst mit einem Tag Verzögerung. Auch ist noch nicht sicher, ob Apple mit macOS Monterey ebenfalls zum wöchentlichen Release-Zyklus wechselt: macOS 12 wird aller Voraussicht nach erst im Oktober oder gar November in der finalen Fassung erscheinen.Sollten in dieser späten Beta-Phase noch sichtbare Neuerungen auffallen, werden wir diese Meldung aktualisieren. Erwartungsgemäß wird Apple die soeben erschienenen Vorabversionen von iOS 15 im Laufe des morgigen Tages auch im Apple Public Beta Program veröffentlichen.In den Notizen zur 6. Beta von iOS 15 schreibt Apple, dass SharePlay deaktiviert wurde und das FaceTime-Feature erst später erscheinen werde. Schon öfters hat Apple in der Vergangenheit Funktionen vorgestellt, welche dann nicht zum Marktstart der Betriebssysteme verfügbar waren – Apple reichte diese dann später nach. Genau dies scheint nun bei SharePlay der Fall zu sein: Apple wird diese Funktion erst mit einem Update für iOS 15 freischalten. Über SharePlay können Nutzer ihren Bildschirminhalt teilen, gemeinsam Musik hören oder gar Filme schauen.Es ist davon auszugehen, dass während der Entwicklung von SharePlay unerwartete Hürden aufgetreten sind und Apple daher die Funktion auf einen späteren Zeitpunkt verschieben musste.Damit Entwickler weiter die Programmierschnittstellen nutzen und Apps an SharePlay anpassen können, bietet Apple auf den Entwicklerseiten entsprechende Profile zum Download an, über welche sich Teile der SharePlay-Funktionen in der aktuellen Beta aktivieren lassen.Mit macOS Monterey, iOS 15 und iPadOS 15 führte Apple ein neues Design bei Safari ein – doch dieses fand wenig Anklang bei den Nutzern. Daher machte Apple viele der Änderungen wieder rückgängig – nur beim iPhone blieb Apple der Neugestaltung treu und beließ die Adressleiste am unteren Rand des Bildschirms. Die sechste Beta von iOS 15 führt nun eine Option ein, über welche sich das Design von Safari auf dem iPhone ebenfalls auf den Look von iOS 14 zurückschalten lässt:Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich aus. Nachdem die Freigabe von iOS 14.7, macOS 11.5 und weiteren Updates inzwischen erfolgte, herrscht wieder etwas mehr Übersichtlichkeit vor: