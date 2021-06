macOS 12, iOS und iPadOS 15: Mehrere Features stehen nicht zum Release bereit

Aktueller Stand der Betas mit geringer Aussagekraft

iOS und iPadOS 15 sowie macOS 12 enthalten eine Vielzahl an neuen Features – allerdings werden nicht alle davon direkt zum Release der neuen Updates im Herbst verfügbar sein. Das kam in der Vergangenheit immer wieder vor: So reichte Cupertino die für iOS 11 angekündigte Möglichkeit, Nachrichten in der iCloud zu speichern, erst relativ spät nach. Auch Gruppengespräche über FaceTime standen nicht zum Start von iOS 12 bereit. Das jüngste Beispiel stellen wohl Apples Anti-Tracking-Maßnahmen dar: Diese wurden bei der Präsentation von iOS 14 angekündigt, folgten aber erst mit iOS 14.5, also deutlich später. Nun legt Apple eine Roadmap für die neuen Updates beim iPhone, iPad und Mac vor – und nennt jene Funktionen, auf die sich Anwender länger gedulden müssen.Nutzer sollten beachten, dass die aktuellen Beta-Versionen der Betriebssysteme nicht unbedingt Aufschluss darüber geben, welche Features zu Beginn verfügbar sein werden und welche nicht. So kommen Builds momentan ohne die Unterstützung von „Universal Control“ aus, trotzdem soll die praktische Funktion noch rechtzeitig zum Release implementiert werden. Möglich ist allerdings auch das Gegenteil: Apple könnte bereits vorhandene Features streichen und zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen.iOS 15 erlaubt Anwendern künftig, Identitätsausweise und Führerscheine in der Wallet-App zu speichern. Anfangs soll das aber noch nicht möglich sein. Hierzulande ist dieser Punkt wohl zu verschmerzen, da dieses Feature ohnehin noch länger auf sich warten lassen dürfte. Wer mit dem iPhone direkt im Hotel einchecken möchte, muss ebenfalls auf ein späteres Update hoffen. Die Möglichkeit, sich Nachrichten über CarPlay ankündigen zu lassen, per Ultrabreitband das Auto zu entsperren sowie die E-Mail-Adresse zu verbergen, harren auch einer späteren Umsetzung. Außerdem fehlt der „Privacy Report“ am Release-Tag von iOS 15.Bei der Liste für iPadOS 15 scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben: So behauptet Apple, dass die Ankündigung von Nachrichten während der Nutzung von CarPlay später implementiert werde. Allein: Das iPad lässt sich nicht über CarPlay verbinden. Übrigens müssen sich Nutzer auch beim iPad in Geduld üben, wenn sie ihre E-Mail-Adresse verbergen möchten. Die anderen Features betreffen die Musik-App: SharePlay, Foto-Erinnerungen, „Shared with You“ und 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking sind im Herbst noch nicht verfügbar.Wie sieht die Lage bei macOS Monterey aus? Einmal mehr müssen Nutzer warten, ehe sie ihre Mail-Adresse geheimhalten können. Alle anderen Funktionen betreffen das Feature „Erinnerungen“ in der Fotos-App. Wer diese nutzen möchte, muss sich Apple zufolge bis zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr gedulden.