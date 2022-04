Video: Apples witziger Werbespot zur Apple Card

Bargeldlos an der Supermarktkasse

Wallet-App und Apple Card beenden die missliche Lage

Apple macht seit Jahrzehnten mit humorvollen Werbespots auf die hauseigenen Produkte und Dienste aufmerksam. Etliche solcher Videos genießen heute sogar Kultstatus, etwa das Werk mit dem Titel "1984" über den ersten Macintosh oder die Kampagne "Get a Mac" mit Justin Long als hippem Mac und John Hodgman als langweiligem und ewig unterlegenem PC. Eine derartige Berühmtheit wird Apples neuer Spot mit dem Titel "Chocolate" vermutlich nicht erlangen, unterhaltsam ist der kurze witzige Streifen über die Apple Card und einen ihrer Vorzüge aber allemal.Die Situation, in welcher sich der Protagonist des Spots befindet, ist zwar alles andere als alltäglich, soll aber durchaus schon vorgekommen sein: An der Supermarktkasse stellt der etwas fülligere Zeitgenosse nämlich fest, dass er kein Geld bei sich hat. Das ist vor allem deshalb äußerst peinlich, weil er den Schokoriegel, den er erwerben möchte, bereits in den Mund gesteckt hat. Offenbar war der Hunger einfach zu groß, als dass er der Versuchung bis zum Abschluss des Kaufs hätte widerstehen können. Die intensive Suche nach dem erlösenden Geldstück oder -schein bleibt allerdings erfolglos, trotz aller Bemühungen einschließlich heftiger Bewegungen zu den rhythmischen Klängen des Songs "Chocolate" von Big Boi feat. Trozé.Da sich der bargeldlose Kunde nicht durch das Zurücklegen des Schokoriegels und das Absingen von Trude Herrs bekanntem Lied "Ich will keine Schokolade" ( YouTube) aus der missliche Lage befreien kann, bleibt ihm nur eins: der Griff zum iPhone. Mithilfe seines Smartphones aus Cupertino beantragt er in der Wallet-App eine Apple Card, erhält diese in Form einer virtuellen Kreditkarte bereits nach kürzester Zeit und kann somit die bereits halb verspeiste Süßigkeit bezahlen. "Apply and use in minutes", so lautet denn auch Apples Werbebotschaft. In den Shownotes zu dem auf YouTube veröffentlichten Video weist der iPhone-Konzern zudem auf weitere Vorzüge der Apple Card hin wie etwa Gebührenfreiheit und tägliche Cashback-Gutschriften. Ob es all das irgendwann auch für Kunden außerhalb der USA geben wird, steht bislang allerdings in den Sternen.