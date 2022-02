Erfahrungen mit Apple Pay: Sparkasse zieht Fazit

Immer mehr Sparkassen-Kunden nutzen Apple Pay

Online-Akzeptanzstellen nehmen zu

Man kann schwerlich behaupten, die deutschen Sparkassen hätten Apple Pay mit offenen Armen empfangen: Das Interesse an der Technologie war eher verhalten, stattdessen zeigten sich die Geldinstitute darüber entrüstet, dass der im iPhone verbaute NFC-Chip lediglich Apple Pay vorbehalten sein sollte. Im Zentrum der Kritik stand die mangelnde Kompatibilität mit der hierzulande überaus populären Girocard: Apple Pay stehe so nur einem engen Nutzerkreis zur Verfügung und verhindere damit die Durchsetzung mobiler Zahlungen in Deutschland, erklärten die Sparkassen noch 2018. Vier Jahre später sieht die Sache gänzlich anders aus: Immer mehr Kunden nutzen Apple Pay, zumal die Girocard seit August 2020 für Zahlungen in Geschäften unterstützt wird.In einer neuen Pressemitteilung schlägt die Sparkassen-Finanzgruppe einen mehr als nur versöhnlichen Ton an: Man ziehe „eine erfolgreiche Zwischenbilanz“ hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Apple Pay. Tatsächlich scheinen sich die Bemühungen gelohnt zu haben, als erstes Geldinstitut die Kompatibilität mit einer Girocard ermöglicht zu haben: 2021 zählten die Sparkassen 1,5 Millionen Kunden, die Transaktionen mit einer hauseigenen Debit- oder Kreditkarte via Apple Pay vorgenommen hatten – im vergangenen Jahr waren es bereits 2,5 Millionen Kunden. Laut Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), hätten die Sparkassen damit ihre „Innovationsführerschaft bei Mobile-Payment-Produkten“ bewiesen.Seit Ende November haben Kunden der Sparkassen übrigens auch die Möglichkeit, die Sparkassen-Card für Zahlungen per Apple Pay auf dem Mac zu verwenden. Online-Transaktionen sind mit der Girocard schon ein wenig länger möglich: Neben bekannten Unternehmen wie dm, MediaMarkt sowie Flixbus und Nahverkehrsunternehmen wie den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und die VAG Nürnberg verspricht die Sparkassen-Finanzgruppe auch die Unterstützung für Uber und Uber Eats, welche „in Kürze“ folgen soll.