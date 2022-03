Apple Card bald auch in Europa? Apple kauft Fintech-Startup

Apple übernimmt Credit Kudos für 150 Millionen US-Dollar

Credit Kudos bietet Tools für Kreditgeber an

Erster Schritt zur Einführung der Apple Card in UK?

Apple Pay ist mittlerweile in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern eine etablierte Zahlungsmethode. Das Bezahlen mit iPhone und Apple Watch wird von vielen Banken und Sparkassen unterstützt und ist in zahllosen Geschäften und Restaurants möglich. Anders sieht das bei Apples zweitem Angebot im Zusammenhang mit persönlichen Finanzen aus: Die bereits seit 2019 in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs herausgegebene Apple Card steht ausschließlich in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. In anderen Ländern gibt es die Kreditkarte bislang nicht.Eine jüngst von Apple vollzogene Übernahme nährt jetzt Erwartungen, dass der iPhone-Konzern die Apple Card in nicht allzu ferner Zukunft auch in Europa anbieten könnte. Das kalifornische Unternehmen hat nämlich das in London beheimatete Fintech-Startup Credit Kudos gekauft. Der Deal wurde einem Bericht von The Block zufolge vor wenigen Tagen vollzogen, angeblich ließ Apple sich die Übernahme rund 150 Millionen US-Dollar kosten. Dieser Betrag liegt laut Insidern deutlich über der bisherigen Bewertung des Startups. Die am 21. März 2022 aktualisierten Nutzungsbedingungen für die Dienste von Credit Kudos weisen das Startup offiziell als Apples Tochtergesellschaft aus. Wer den Link zur Datenschutzerklärung anklickt, landet zudem auf Apples entsprechender Seite.Bei Credit Kudos handelt es sich nicht um eine Bank. Das Unternehmen gibt Kreditgebern vielmehr Instrumente für eine verlässlichere Risikobewertung an die Hand. Die erforderlichen Daten bezieht das Startup aus dem "Open Banking Framework" des Vereinigten Königreichs. Die Bearbeitung von Kreditanträgen aller Art soll dadurch weitgehend automatisiert erfolgen, Entscheidungen somit schneller getroffen werden können. Das im Jahr 2015 von Freddy Kelly und Matt Schofield gegründete Fintech-Startup stellt seinen Kunden hierfür eine spezielle API zur Verfügung.Beobachter werten die Übernahme von Credit Kudos als einen Schritt, mit dem Apple die Einführung der Apple Card im Vereinigten Königreich vorbereiten will. Dafür spricht zudem unter anderem, dass das Land sehr häufig als zweites nach den USA in den Genuss neuer Features und Services aus Cupertino kommt. Denkbar ist allerdings auch, dass der iPhone-Konzern die Finanz-Tools des Londoner Unternehmens zunächst auf US-amerikanische Verhältnisse anpassen und dann auf dem heimischen Markt für die Apple Card und weitere Zwecke nutzen möchte. Eine Ausweitung auf andere Länder liegt aber ebenfalls im Rahmen des Möglichen. Weder Apple noch Credit Kudos äußerten sich bislang öffentlich zu der Übernahme und den damit verfolgten Plänen.