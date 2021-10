"Unleashed": Gerüchte über M1X-MacBooks mit 120 Hz +++ AR-Grafik des Events

ProMotion bald auch beim Mac?

"Unleashed" als AR-Grafik

Am gestrigen Abend kündigte Apple das zweite Herbst-Event an – unter dem Slogan "Unleashed" ("Entfesselt"). Der Gerüchteküche nach wird es sich bei diesem Event hauptsächlich um den Mac drehen – genauer gesagt um neue MacBook-Pro-Modelle mit einer Bildschirmdiagonale von 14 und 16". Diese sollen eine neue Generation des M-Prozessors mitbringen, welchen Apple wahrscheinlich M1X nennt.Beim iPad Pro setzt Apple schon seit einiger Zeit auf Bildschirme mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz – und nennt diese Technik "ProMotion". Auch die kürzlich vorgestellten iPhone-13-Pro-Modelle bringen Displays mit ProMotion-Unterstützung mit. Momentan müssen sich Mac-Nutzer noch mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz zufrieden geben.Ross Young, welcher über Kontakte zu Apples Display-Fertigern verfügt, will in Erfahrung gebracht haben, dass Apple bei den kommenden MacBook-Pro-Modellen ebenfalls auf 120 Hz setzt. Apple greife laut Young auf LG Display und Sharp als Fertiger zurück – diese stellen bereits die Bildschirme für das iPad Pro her. Genau wie das iPad Pro sollen auch die MacBooks über eine MiniLED-Hintergrundbeleuchtung verfügen, über welche einzelne Bereiche komplett abgedunkelt werden können.Bei vielen Events in der jüngeren Vergangenheit lieferte Apple die Event-Einladungskarten als Augmented-Reality-Grafiken aus – und dies ist auch beim "Unleashed"-Event der Fall. Ruft man die Event-Seite auf einem AR-fähigen Gerät auf, kann man sich die Einladungskarte als eindrucksvolle AR-Animation ansehen.Zum Starten der Augmented-Reality-Animation reicht es, die Titel-Grafik auf der Event-Seite zu berühren. Aber auch auf dem Mac kann man sich die Grafik ansehen – allerdings mit ein paar Schwierigkeiten. Die AR-Grafik steht unter folgendem Link zum Download bereit – hier muss man in Safari die ALT-Taste gedrückt halten und den Link anklicken, um das Herunterladen zu starten: . Allerdings liefert Apple eine Datei mit MIME-Typ "Text" aus. Nach dem Download muss man deshalb das Suffix "txt" entfernen – und daraufhin kann man das Reality-Dokument mittels Quicklook im Finder betrachten.