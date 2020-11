"One More Thing": AR-Easter-Egg gibt Hinweis auf MacBooks, rätselhafter Tweet eines Leakers

Leaker spricht von 13"-Modell

MacBook Air und MacBook Pro 13"?

Gestern kündigte Apple das "One More Thing"-Event an – das Hauptthema dieses Events werden höchstwahrscheinlich die kommenden ersten Macs mit Apple Silicon sein. Wie schon beim "Time Flies"-Event und beim "Hi, Speed"-Event steht auch die Grafik des "One More Thing"-Events als AR-Grafik zur Verfügung – hierzu besucht man einfach die Event-Seite auf einem iOS-Gerät und berührt die Event-Grafik:Im Vergleich zu den beiden anderen Events könnte sich hinter der schön gestalteten Grafik dieses Mal ein Hinweis auf die Neuerungen verbergen: Der Apfel klappt sich, wie das Display eines MacBooks, auf – und legt dabei leuchtende Strahlen frei. Ähnlich fotografierte Apple bereits MacBooks auf Produktseiten.Der bekannte Twitter-Leaker "L0vetodream", welcher bereits in der Vergangenheit diverse Apple-Neuerungen akkurat voraussagte, setzte kurz nach Ankündigung des Events eine neue Nachricht ab:Aufgrund des zeitlichen Zusammenhanges ist stark davon auszugehen, dass "L0vetodream" sich auf die Neuerungen des Apple-Events bezieht. Dem Tweet nach wird Apple ein Gerät mit 13"-Bildschirmdiagonale vorstellen. Da Apple nur Laptops mit 13"-Bildschirm im Angebot hat, ist von MacBooks auszugehen. "L0vetodream" versieht die Nachricht mit dem Suffix "X 2" – was wahrscheinlich bedeutet, dass Apple gleich zwei 13"-MacBooks ankündigt.Aktuell bietet Apple zwei mobile Macs mit 13"-Bildschirm an: das MacBook Air wie auch das MacBook Pro 13". Sollte der Leaker auch hier richtig liegen, könnte Apple eine Überarbeitung von beiden Modellen auf dem "One More Thing"-Event in der kommenden Woche ankündigen. Die Gerüchteküche geht fest davon aus, dass ein mobiler Mac den Anfang beim Umstieg auf Apple Silicon macht – denn hier können die sparsamen und trotzdem sehr leistungsfähigen Apple-A-Chips ihre Vorteile besonders gut ausspielen. Unwahrscheinlich ist, dass Apple zuerst den iMac, Mac mini oder gar Mac Pro präsentiert – letzterer wird möglicherweise der letzte Mac sein, welchen Apple auf Apple Silicon umstellt.