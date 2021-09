"California streaming": Beeindruckendes AR-Modell der Event-Ankündigung

Augmented Reality führt in den Apfel

Auch auf dem Mac

Noch ist unklar, wie viele Apple-Events in diesem Herbst stattfinden – manche Quellen gehen von bis zu drei Präsentationen wie im letzten Jahr aus. Gestern kündigte Apple nun das allererste Event für kommenden Dienstag mit dem Titel "California streaming." an. Auf der Einladingsgrafik ist ein leuchtender Apfel vor einer kalifornischem Landschaft zu sehen:Manche interpretieren in dieses Logo einen Kino-Saal aufgrund der Beleuchtung am Boden hinein – wiederum andere hoffen auf Ankündigungen bezüglich Augmented-/Virtual-Reality, da der Apfel in der Grafik wie ein Portal wirkt.Bereits im letzten Herbst waren die Einladungsgrafiken meist nicht nur flache Bilder, sondern AR-Modelle – und auch beim "California streaming."-Event setzt Apple auf eine AR-Grafik: Besucht man die Event-Ankündigungsseite in Safari mit einem ARKit-fähigen iPhone oder iPad, führt ein Touch auf die Grafik direkt zum Augmented-Reality-Modell:Zuerst steht nur der leuchtende Apfel auf dem Boden – doch bewegt man das iPhone oder iPad in den Apfel hinein, wird das Datum des Events in Leuchtschrift gezeigt – und das Ganze untermalt Apple sogar musikalisch.Apple aktiviert die AR-Titelgrafik nur, wenn man die Event-Seite mit einem kompatiblen iPhone oder iPad besucht. Doch auch auf dem Mac lässt sich unter diesem Link das ausgefeilte und 23 MB große AR-Modell samt Ton herunterladen.Ist der Download der "Reality"-Datei geglückt, kann man diese mittels QuickLook im Finder öffnen und per Ziehen- und Pinch-Gesten auf dem Trackpad durch das Modell navigieren. Ein Genuss ist das AR-Modell auf dem Mac aber nicht, da sich das "Begehen" ohne iPhone oder iPad sich sehr schwierig gestaltet.