„Spring Loaded“: AR-Grafik und Wallpaper zum kommenden Event

„Spring Loaded“ mit AR-Grafik und Hashflag

Wallpaper in zwei Varianten verfügbar

Nun ist es also offiziell: Das kommende Apple-Event trägt den Titel „Spring Loaded“ und wird in Form eines vorproduzierten Videos am 20. April um 19 Uhr zu sehen sein. Im Vorfeld einer solchen Veranstaltung gilt die Aufmerksamkeit meist der Eventgrafik: So manche Apple-Nutzer wagen den Versuch einer Interpretation und wollen Anspielungen auf mögliche Produkte erkennen. Diesmal handelt es sich um eine farbenfrohe Feder, die einem stilisierten Apfel gleicht. Damit erinnert die Grafik ein wenig an die „Time Flies“-Veranstaltung im vergangenen September: Im Mittelpunkt stand damals das iPad Air der vierten Generation, diesmal spricht einiges für eine neue Baureihe des iPad Pro. Erneut gibt es passende Wallpaper zum Event – und eine dynamische Grafik, die sich per Augmented Reality nach Hause holen lässt.Es ist mittlerweile zur Tradition geworden: Die Einladungsgrafiken solcher Apple-Events lassen sich auf der entsprechenden Internetseite mit einem kompatiblen iPhone oder iPad antippen. Anwender bekommen diesmal eine sich frei bewegende bunte Feder zu Gesicht, die sich bei Bedarf via AR durchs heimische Wohnzimmer schlängelt.Um auf Twitter mehr Präsenz zu zeigen, findet sich dort auch ein passende Hashflag zum Event: Die Feder wird ab sofort so manchen Tweet zieren, der sich inhaltlich mit „Spring Loaded“ befasst.Wer sich die Grafik auf den Mac, das iPhone oder iPad holen möchte, kann dies ebenfalls tun: 9to5Mac veröffentlichte passende Hintergrundbilder für diese Geräte. Es stehen immer jeweils zwei Varianten zur Verfügung: Neben der hellen gibt es auch eine Version, die für den Dunkelmodus ausgelegt ist.„Spring Loaded“ könnte der Weltöffentlichkeit neben dem iPad Pro womöglich auch endlich Apples langersehnte AirTags präsentieren. Ebenfalls denkbar ist ein neues Modell des iMacs in verschiedenen Farbvarianten – möglicherweise trägt die bunte Grafik diesem Produkt Rechnung.