Apple kündigt Event an: "Unleashed"

Erwartete Neuerungen des Events

Das erste Herbst-Event liegt bereits einige Wochen zurück, da lädt Apple nun zu einer weiteren Produktpräsentation ein. Nachdem es im September vornehmlich um neue iPhones gibt, steht auf der kommenden Veranstaltung aller Wahrscheinlichkeit nach der Mac im Rampenlicht. Als Termin wählte Apple den 18. Oktober um 10 Uhr kalifornischer Zeit, was hierzulande 19 Uhr entspricht. Erneut handelt es sich natürlich um keine Großveranstaltung mit Publikum, sondern um die inzwischen gut bekannte Form eines vorproduzierten Videos. Der Titel des Oktober-Events lautet "Unleashed". Wie immer gibt es auch eine individuelle Event-Grafik, wenngleich sich diesmal bis auf "viel Geschwindigkeit!" nur wenige Rückschlüsse aus der Gestaltung ziehen lassen.Vor allem eine Ankündigung rangiert ganz oben auf der Wunschliste und gilt zudem als wahrscheinlichstes Thema: Der Nachfolger des MacBook Pro 16", diesmal allerdings nicht mit Intel- sondern mit Apple-Chips versehen. Gleichzeitig steht auch das MacBook Pro 13" vor der Ablösung und weicht wohl einer 14"-Variante mit dünneren Rändern rund um das Display. Glaubt man bisherigen Berichten, so könnte es einen massiven Zuwachs der Rechen- und Grafikleistung geben. Die Anzahl der Performance-Kerne dürfte sich verdoppelt, andere Meldungen sprachen gar von Konfigurationen mit insgesamt 6 Kernen. Blickt man auf die aktuellen Lieferzeiten, so ist das MacBook Pro 16" weitgehend vergriffen – dies galt bereits als deutliches Indiz auf baldige Neuerungen.Während auch ein M1X-basierte Mac mini im Gespräch war, dauert es wohl bis zum Nachfolger des iMac 27" noch ziemlich lang. Bloomberg hatte vor einiger Zeit vermeldet, Apple peile die Umstellung des großen iMacs sowie des Mac Pro erst für Ende 2022 an. Somit würden recht genau zwei Jahre zwischen erstem M1-Mac und Wegfall des letzten Intel-Macs liegen. Ebenfalls mehreren Berichten zu entnehmen waren Apples Pläne bezüglich eines MacBook Air mit M2-Chip. Dieses wird hingegen für Frühjahr 2022 erwartet, nicht für das bevorstehende Event.