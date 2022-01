Neues MacBook Pro 14" soll aktuelles MacBook Pro 13" ersetzen

M2 in diesem Jahr

Leaker: Auch neues MacBook Pro für Einsteiger

Letztes Modell mit Touch Bar

Im vergangenen Oktober erweiterte Apple die MacBook-Pro-Reihe: Das 16"-Modell mit Intel-Chip wurde aus dem Programm genommen und Apple präsentierte zwei neue Laptops mit 14"- und 16"-Bildschirm. Diese setzen auf die Performance-Varianten des M1-Chips: Statt 4 Performance- und 4 Energieeffizienzkernen bringt der M1 Pro und der M1 Max 8 Performance- sowie 2 Effizienzkerne mit. Auch die GPU verfügt über mehr Kerne: Statt 8 setzt der M1 Max bis zu 32 GPU-Cores ein.Als die neuen Modelle vorgestellt wurden, behielt Apple das 2020er 13" MacBook Pro mit M1-Chip und Touch Bar im Programm. Dies war eines der ersten Modelle mit M1-Prozessor, welches Apple im November 2020 auf den Markt brachte.Aus einigen Gerüchtequellen war bereits zu hören, dass Apple in diesem Jahr den M2 vorstellt. Die genauen Spezifikationen sind hier allerdings noch unklar – doch es wird gemunkelt, dass Apple sich beim M2 ohne Namenszusatz auf Effizienz konzentriert und nicht auf Performance. Daher könnte das erste Modell mit M2-Chip der Nachfolger des aktuellen MacBook Air sein.Der recht treffsichere Leaker @dylandkt will nun erfahren haben, dass Apple weiterhin ein Laptop zwischen dem MacBook Air und dem aktuellen MacBook Pro 14" positionieren möchte. Den Informationen nach wird Apple in der zweiten Jahreshälfte das MacBook Pro 13" durch ein Modell mit 14"-Bildschirm und M2-Chip ablösen:Wie Apple allerdings dieses Modell nennt, steht noch in den Sternen: Zwei MacBook-Pro-Modelle mit identischer Bildschirmdiagonale könnten bei Kunden Verwirrung hervorrufen. Eine Möglichkeit wäre, dass dieses Gerät schlicht auf den Namen "MacBook" ohne Zusatz hört. Laut @dylandkt soll das neue Modell allerdings leicht im Preis steigen.Aktuell ist das MacBook Pro 13" das letzte Modell mit Touch Bar in Apples derzeitigem Line-up. Die neuen 2021er-Laptops verzichten auf die OLED-Bedienleiste und bringen wieder normale Funktionstasten mit. Apple setzte die Touch Bar zum ersten Mal beim 2016er MacBook Pro ein – doch aufgrund überwiegender Ablehnung der Kundschaft strich Apple die Touch Bar nach fünf Jahren.