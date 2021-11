MacBook Pro 2021: Nutzer berichten von Ladeproblemen mit MagSafe 3

MacBook Pro zugeklappt: Ladevorgang kommt nicht zustande

Apple kennt das Problem, hat aber noch keine Lösung

Mit dem wiederbelebten MagSafe-Anschluss im MacBook Pro 2021 erfüllte Apple zahlreichen Mac-Nutzern einen lange gehegten Wunsch. Der magnetische Ladeport bietet nämlich einige Vorteile. Er ist praktisch in der Handhabung und bewahrt das Notebook vor Schäden, weil dieses beim versehentlichen Ziehen am Ladekabel nicht vom Tisch fällt. Darüber hinaus lässt sich das neue MacBook Pro mit 16-Zoll-Display nur über MagSafe 3 mit "Fast Charge" laden, in einer halben Stunde ist der Akku zur Hälfte gefüllt. Beim kleineren Notebook funktioniert das auch über den USB-C-Anschluss.MagSafe 3 bereitet zumindest bei einigen Exemplaren des größeren der beiden neuen Notebooks aus Cupertino aber zuweilen Probleme, wie Reddit-Nutzer berichten. Wenn das Netzteil mithilfe des magnetischen Ladekabels an ein ausgeschaltetes und zugeklapptes Gerät angeschlossen wird, beginnt bei den betroffenen Besitzern eines MacBook Pro 2021 mit 16-Zoll-Display der Ladevorgang nicht. Die Kontroll-LED am Stecker leuchtet in diesen Fällen lediglich kurz auf und erlischt sofort wieder. Dieses Spiel wiederholt sich dann immer wieder, sodass der Ladevorgang nicht beginnt. Den Posts zufolge tritt das Problem nur auf, wenn das 140-Watt-Ladegerät zum Einsatz kommt. Der Reddit-User Trillionaire dokumentierte den Fehler mit einem Video Die Ursache für diesen Bug nicht bekannt. Der Apple-Support empfahl einem betroffenen MacBook-Besitzer, das Gerät mithilfe des Wiederherstellungsmodus herunterzufahren, um das Problem zu beheben. Das schuf zunächst Abhilfe, nach dem nächsten normalen Shutdown trat der Fehler jedoch erneut auf und der Ladevorgang wurde nicht gestartet. Daraufhin teilte die Supportabteilung dem Reddit-User Trillionaire mit, das Problem werde untersucht. Bis zu einer möglichen Lösung solle er das Ladekabel immer nur dann anschließen, wenn das MacBook Pro sich im Ruhezustand befinde und aufgeklappt sei. Danach könne das Gerät heruntergefahren werden, ohne dass dadurch der Ladevorgang beeinträchtigt werde. Ein anderer Besitzer eines betroffenen Notebooks erhält nach einer längeren Unterhaltung mit einem Support-Mitarbeiter des Unternehmens und dem Einsatz einer speziellen Diagnose-Software in nächster Zeit ein Austauschgerät.