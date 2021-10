Apples 140-Watt-Netzteil: Erstmals GaN-Technologie, neuer Standard für vielseitige Benutzbarkeit

Erster GaN-Netzteil von Apple

Neuer Standard: USB-C Power Delivery 3.1

Unterschiede beim Schnellladen

Mobiles Arbeiten geht oftmals mit einigen Stolpersteinen einher: Neben einer stabilen und raschen Internetverbindung spielt vor allem der Akku und die Energieeffizienz vieler Notebooks eine tragende Rolle. Das neue MacBook Pro profitiert von einigen Annehmlichkeiten, um nicht allzu oft am Ladekabel hängen zu müssen: Neben den energiesparenden Chips unterstützen sowohl die 14- wie auch die 16-Zoll-Variante des Notebooks Fast Charging. Apple verspricht eine Aufladung von 50 Prozent binnen einer halben Stunde, wenn die Energiezufuhr über ein entsprechend leistungsstarkes Ladegerät erfolgt. Dem 16-Zoll-Model legt Cupertino gar ein 140-Watt-Netzteil bei, das über einige bemerkenswerte Eigenschaften verfügt.Bereits Anfang des Jahres war in Branchenkreisen die Rede davon, dass Apple künftig bei Netzteilen auf die Galliumnitrid-Technologie (GaN) umschwenken könnte (siehe hier ). Die Vorteile liegen in einer kompakteren Bauweise, sodass Anwender keine klobigen Ladegeräte mitnehmen müssen. Wie Apple nun gegenüber The Verge bestätigt, handelt es sich bei dem 140 Watt starken Netzteil tatsächlich um das erste GaN-Ladegerät des Unternehmens. Das ist allerdings nicht die einzige Besonderheit des Zubehörs.Der Power Adapter unterstützt zudem den Power-Delivery-3.1-Standard: Bislang gibt es kaum Netzteile dieser Art auf dem Markt und kein Notebook, das auf diesen Standard setzt. Praktisch: Jene Geräte, die mit PD 3.1 bereits kompatibel sind, können mit Apples Netzteil bedenkenlos geladen werden. Umgekehrt funktioniert das natürlich auch: Ladegeräte von Drittanbietern, welche den Standard unterstützen, können so auch das MacBook Pro rasch mit Energie versorgen.Allerdings herrscht in einem entscheidenen Punkt noch Unsicherheit: Mehreren Stimmen zufolge klappt fast Charging dennoch vorerst nur per MagSafe-Anschluss – obwohl der Anschluss Schnellladen unterstützt, gibt es noch kein entsprechendes Kabel. Aus diesem Grund müsse zum magnetischen Stecker gegriffen werden (siehe auch ).Apples 140-Watt-Netzteil kann übrigens auch separat bestellt werden: Der Hersteller ruft hierfür den stolzen Preis von 105 Euro auf, der Versand erfolgt in zirka drei bis vier Wochen. Bei der 14-Zoll-Variante kommen je nach Ausstattung zwei unterschiedliche Netzteile zum Einsatz: In der Basiskonfiguration liefert der Power Adapter 67 Watt, bei höherpreisigen Modellen sind es 96 Watt, was für Fast Charging beim MacBook Pro 14" ausreicht. Auf die genauen Unterschiede sind wir in diesem Artikel eingegangen. 140-Watt-USB-C-Power-Adapter von Apple im Apple Online Store