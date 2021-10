MacBook Pro 2021: Schnelles Aufladen bei beiden Notebooks möglich, aber es gibt Unterschiede

"Fast Charge" bei beiden Größen des MacBook Pro möglich



Wiederauferstanden: der MagSafe-Port

Quelle: Apple

Wiederauferstanden: der MagSafe-PortQuelle: Apple

Schnelles Aufladen bei MacBook Pro 16"nur via MagSafe-Port

Auswirkung der Einschränkung hängt vom Nutzungsprofil ab

MacBook Pro 14" und MacBook Pro 16" sind die ersten Notebooks aus Cupertino, welche schnelles Aufladen unterstützen. Apple zufolge genügt eine halbe Stunde am Ladegerät, um den Akkustand auf 50 Prozent zu bringen. Diesen Wert nannte das kalifornische Unternehmen bei der Vorstellung der beiden neuen Geräte im Rahmen des "Unleashed"-Events. Dass es dabei eine bestimmte Voraussetzung zu beachten gilt, erwähnte Apple allerdings nicht.Bei der Möglichkeit, die Notebooks tatsächlich mithilfe von "Fast Charge" in kürzester Zeit wieder mit einem großen Energievorrat zu versorgen, gibt es nämlich einen kleinen, aber durchaus beachtenswerten Unterschied zwischen dem MacBook Pro 14" und dem Modell mit 16-Zoll-Display. Die von Apple als "Schnelles Aufladen" bezeichnete Funktion steht bei der kleineren Variante des neuen Notebooks sowohl beim Anschluss des Ladekabels an den USB-C- beziehungsweise Thunderbolt-Port als auch den MagSafe-Anschluss zur Verfügung. Beim MacBook Pro 16" lässt sich "Fast Charge" hingegen ausschließlich mithilfe des des wiederauferstandenen magnetischen Ladeports nutzen.Die Ursachen für diesen Unterschied zwischen den beiden Varianten der neuen Notebooks sind technischer Natur. Das MacBook Pro 16" verfügt über eine Akkukapazität von 100 Wattstunden, im kleineren Gerät stehen lediglich 70 Wattstunden bereit. Die 16-Zoll-Version muss also mit höheren Ladeströmen versorgt werden, um in 30 Minuten einen Akkustand von 50 Prozent erreichen zu können. Apple legt dem MacBook Pro 16" daher ein 140-Watt-Netzteil mit USB-C-auf-MagSafe-Kabel bei. Das Gerät mit 14-Zoll-Display kommt je nach Ausstattung mit einem 67- oder 96-Watt-Ladegerät, nur mit letzterem ist schnelles Aufladen möglich. Die maximale Ladeleistung des MacBook Pro 16" liegt damit deutlich über der Spezifikation des Power-Delivery-Standards von USB-C/Thunderbolt 4, welche höchstens 100 Watt vorsieht. Schnelles Aufladen lässt sich demzufolge beim großen Notebook nur mithilfe des MagSafe-Anschlusses realisieren.Wie sich diese leichte technische Einschränkung des schnellen Ladens beim MacBook Pro 16" im Alltag auswirkt, hängt naturgemäß vom individuellen Nutzungsprofil ab. Für die meisten Besitzer eines neuen großen Notebooks aus Cupertino wird sie sich vermutlich kaum negativ auswirken. Wer jedoch unterwegs beim Laden zwingend auf den USB-C-Port zurückgreifen muss, weil er etwa das MagSafe-Kabel vergessen hat, muss allerdings mit einer erhöhten Ladedauer rechnen. Angesichts der äußerst bemerkenswerten Akkulaufzeit des MacBook Pro 2021 dürfte ein solcher Fall aber wohl nicht allzu oft vorkommen.