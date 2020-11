Leder-Case des iPhone 12: Hands-On-Video zeigt alle drei Modelle

Leder-Case in drei Größen

Case nach Jahren wieder rundum geschlossen

Wer sich ein iPhone 12 oder ein iPhone 12 Pro gekauft hat und das dazu passende Leder-Case samt MagSafe von Apple möchte, muss sich noch etwas gedulden. Manche Nutzer zeigten sich nach der Veröffentlichung des iPhone 12 sogar schon besorgt, dass Apple dieses Jahr auf eine Ledervariante verzichtet. Doch das Unternehmen lässt sich mit dem Premium-Case lediglich ungewöhnlich viel Zeit und bringt es erst am 6. November auf den Markt. Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung kursiert ein Video, in dem das Leder-Case in einem kurzen Hands-On zu sehen ist.Der YouTube-Kanal von Macerkopf hat das Video bereitgestellt. Zu sehen sind Leder-Cases in drei verschiedenen Größen. Da iPhone 12 und iPhone 12 Pro die gleichen Gehäusemaße aufweisen, ist das mittelgroße Case im Video für beide Geräte vorgesehen. Die anderen zwei Hüllen sind die Varianten für das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 mini. Während das größte Case in der schwarzen Farbvariante vorliegt, handelt es sich bei den beiden kleineren Ausführungen um einen Braunton (höchstwahrscheinlich die schon von früheren iPhone-Generationen bekannte Variante „Sattelbraun“).Die Rückseite der Cases birgt kaum Überraschungen. Apple wählte wieder die gewohnte Lederoberfläche samt einer Einlassung für das Apfellogo – inklusive der Öffnung für die Kameraobjektive links oben. Die Innenseite besteht aus weicher Mikrofaser, um das Smartphone vor Kratzern oder anderen Abnutzungserscheinungen zu schützen. Auch die metallischen Tastenabdeckungen erinnern an die Leder-Cases der letzten Jahre.Trotz der vielen Gemeinsamkeiten gibt es aber doch einen großen Unterschied im Vergleich zum Leder-Case des iPhone 11 Pro. Während beim 2019er Modell die Unterseite fast vollständig offen war, um Platz für, Lightning, Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen zu schaffen, ist das Case des iPhone 12 rundum geschlossen. Selbst bei der Unterseite gibt es nur kleine ausgestanzte Öffnungen. Apple setzte bereits bei früheren Modellen wie dem iPhone 5s (2013) auf ein entsprechendes Hüllendesign.