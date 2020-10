Apple warnt vor Abdrücken mit dem MagSafe-Ladegerät – und nennt Details für den richtigen Gebrauch

Abdrücke auf den iPhone-Hüllen

Netzstecker: Mindestens 12, idealerweise 20 Watt

Seit dem iPhone 8 gehört ein Feature für viele iPhone-Kunden zum Alltag: Die Geräte lassen sich induktiv laden. Der Lightning-Anschluss muss also nicht notwendigerweise benutzt werden – die richtige Position auf einem Ladepad ermöglicht das kabellose Aufladen des Akkus. Apropos richtige Position: Diese lässt sich dank MagSafe nun einfacher finden. Im iPhone 12 und vielfach in dessen Zubehör sind Magnete verbaut, die sich bei der Bestimmung der richtigen Lage als nützlich erweisen. Neues Zubehör macht bereits von MagSafe Gebrauch – darunter auch Apples offizielles Ladegerät. Mittlerweile werden immer mehr Informationen zu dem kleinen Pad bekannt – vor unerwünschten Nebeneffekten scheinen Anwender nicht gefeit zu sein.In einem neuen Support-Dokument , das aktuell nicht auf Deutsch vorliegt, beschreibt Apple den richtigen Gebrauch des eigenen MagSafe-Ladegeräts mit den iPhone-12-Modellen. Scrollt man auf der Seite ganz nach unten, findet man einen dezenten Hinweis, der durchaus zu irritieren vermag: Apple erklärt, dass das Ladegerät einen kreisförmigen Abdruck auf der Lederhülle hinterlassen kann, so diese vor dem Ladevorgang nicht abgenommen wurde. Grundsätzlich ist es kein Problem, eine solche Lederhülle von Apple am iPhone zu lassen, da diese ebenfalls über Magnete verfügt. Da die entsprechenden Cases noch nicht verfügbar sind, fällt es schwer, weitere Einschätzungen über diesen Sachverhalt zu treffen – allerdings berichtet MacRumors von einem Leser, der solche Abdrücke auf seinem Silikon-Case feststellen konnte.Das Support-Dokument verrät noch weitere Details, die Anwender beachten sollten: Wenig überraschend rät der Hersteller davon ab, Kredit- und Schlüsselkarten sowie Reisepässe zwischen dem Smartphone und dem Ladegerät zu platzieren. Wird der Akku zu warm, so könne die Software den Ladevorgang ab einem Ladestand von 80 Prozent beschränken. Entscheidet sich der Nutzer dafür, das iPhone mittels Lightning-Anschluss zu laden, so hat diese Methode Vorrang. Das Dokument gibt ferner Aufschluss über kompatible Netzteile: Diese sollten über mindestens 20 Watt verfügen, um möglichst schnell aufzuladen – wer sich mit längeren Ladezeiten zufriedengibt, kann auch ein 12 Watt starkes Netzteil verwenden.