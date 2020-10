Probleme beim Silikon-Case des iPhone 12: Manchen Lieferungen fehlt Lautsprecheröffnung

Fehlende Aussparung sorgt für dumpfen Klang



Quelle: Reddit-Nutzer zarnold16 und Natebaakko Quelle: Reddit-Nutzer zarnold16 und Natebaakko

Umtausch bei fehlerhaften Modellen

Zum Start einer neuen iPhone-Generation warten viele Kunden nicht nur gespannt auf die Ankunft ihrer bestellten Gadgets – auch das zusätzlich georderte Zubehör sorgt oft für Vorfreude. Vor allem die von Apple für die jeweiligen iPhone-Modelle bereitgestellten Hüllen erzeugen viel Interesse, da sie das Nutzungserlebnis des darin befindlichen iPhones im besten Fall aufwerten.Vor dem offiziellen Marktstart des iPhone 12 am morgigen Freitag erreichten in den letzten Tagen bereits zahlreiche Hüllen-Lieferungen die Kunden. Wer das iPhone 12 gemeinsam mit einem Apple-Case vorbestellte, erhielt den Zubehörartikel unter Umständen schon. Bei manchen Nutzern endete die Auspackfreude jedoch abrupt. Der Grund: Dem Case fehlt eine wichtige Aussparung auf der Unterseite.Diverse Anwender brachten ihren Ärger über soziale Netzwerke und Online-Foren zum Ausdruck. Auf Reddit etwa beschäftigen sich mehrere Threads mit dem Problem. Die darin veröffentlichten Fotos zeigen, warum sich die betroffenen Kunden aufregen. Auf der Unterseite des neuen Silikon Case mit MagSafe (Store: ) für iPhone 12 und iPhone 12 Pro befindet sich demnach nur eine Aussparung für den Lightning-Anschluss. Die Öffnung für die Lautsprecher fehlt hingegen. Das sorgt bei der Audiowiedergabe für einen dumpfen, beeinträchtigten Klang. Der Effekt ist laut Nutzerberichten in etwa vergleichbar mit einem vor die Lautsprecher gehaltenen Finger, wenngleich direkt aufgelegte Haut den Klang noch stärker stört als das Case-Material.Wie viele Lieferungen des Silikon-Case den Fehler aufweisen, ist offen. Die meisten Case-Bestellungen scheinen laut ersten Rückmeldungen fehlerfrei zu sein. Unter Umständen ist nur eine kleine Charge der Hüllen-Produktion betroffen, während der Großteil keine Mängel enthält.Ein Reddit-Nutzer berichtet von einem Gespräch mit dem Apple-Support. Der Mitarbeiter beschwichtigte demnach mit dem Hinweis, dass an der Unterseite ohnehin keine Lautsprecheröffnungen vorgesehen sind. Das ist falsch, da das Case zur ordnungsgemäßen Klangwiedergabe des iPhones definitiv Aussparungen benötigt. Wer ein fehlerhaftes Silikon-Case geliefert bekommt, sollte sich daher umgehend bei Apple melden und einen Austausch gegen eine fehlerfreie Variante verlangen.