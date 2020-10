Auspackzeremonie: MagSafe-Ladegerät und Hüllen des iPhone 12 treffen bei Kunden ein

MagSafe für iPhone

Apple kündigte letzte Woche vier neue iPhone-Modelle an: das iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Das iPhone 12 und 12 Pro lassen sich seit vergangener Woche Freitag vorbestellen. Interessenten des iPhone 12 mini und 12 Pro Max müssen sich aber noch bis zum 6. November gedulden – erst an diesem Datum startet die Möglichkeit, das kleinste und größte Modell zu ordern.Die neuen iPhone-Modelle werden zwar erst am Freitag ausgeliefert, aber einige Kunden haben bereits im Vorfeld die Hülle oder das MagSafe-Ladegerät erhalten. Auf Twitter finden sich bereits einige Fotos der neuen Zubehörartikel wieder:Einige Käufer veröffentlichten auch Videos vom Auspacken der Hüllen oder der MagSafe-Ladegeräte:Apple führte MagSafe Anfang 2006 mit dem ersten Intel-MacBook-Pro ein. Über einen Magneten wurde das Ladekabel am Gerät festgehalten – stolperte man über das Kabel, löste sich dieses vom Gerät, ohne es vom Tisch zu werfen. Ende 2016 verabschiedete sich Apple von MagSafe und wechselte auf USB-C-Stecker.Bereits vor einigen Monaten kamen Gerüchte auf, dass Apple den MagSafe-Namen wiederbeleben wird – und letzte Woche folgte die Bestätigung: Das iPhone 12 verfügt über mehrere Magnete in der Rückseite, um ein Ladegerät entsprechend zu positionieren. Die Funktionsweise ist ähnlich des Ladegerätes der Apple Watch, welches sich durch Magnete am Gehäuse ausrichtet. Über MagSafe stehen bis zu 15 Watt zum Laden bereit. Doch die neuen iPhones sind auch kompatibel zum Qi-Standard – hier wird allerdings nur mit maximal 7,5 Watt geladen. Das MagSafe-Ladegerät wird aktuell im Apple Store für 43,85 Euro angeboten und ist auch mit älteren iPhones wie dem iPhone 8 kompatibel – hier aber nur mit 7,5 Watt.