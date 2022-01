Leaker zum iPhone SE: Apple verschiebt neues Design auf 2024

Entwicklung des iPhone SE (2024) hat angeblich bereits begonnen

iPhone SE (2022): A15 Bionic und Unterstützung von 5G

Das iPhone SE stellt in Apples Produktpalette eine Besonderheit dar. Es ist nicht nur das kleinste Smartphone aus Cupertino, sondern unterscheidet sich auch beim Design erheblich von den größeren und teureren Modellen wie iPhone 13 sowie den nach wie vor angebotenen iPhone 11 und iPhone 12. Als einziges Gerät verfügt es noch über Touch ID, weist demzufolge oben und unten breite Ränder auf und kommt somit ohne die Notch aus.Daran wird sich auch bei der dritten Generation des iPhone SE, welche voraussichtlich im kommenden Frühjahr erscheint, wohl nichts ändern. Das will der bekannte Leaker DylanDKT erfahren haben. In einem aktuellen Tweet korrigiert er jetzt eine seiner früheren Prognosen. Vor rund einem Jahr war er noch davon ausgegangen, dass Apple das Design des kleinsten hauseigenen Smartphones an das Aussehen des iPhone 11 angleicht und den Touch-ID-Sensor wie beim iPad Air in den Powerbutton integriert. Entsprechende Planungen hat es seiner jüngsten Aussage nach in Cupertino zwar gegeben, Apple hat die Design-Änderung aber zwischenzeitlich verschoben. Erfolgen wird sie laut DylanDKT erst bei der vierten Generation des iPhone SE, welche 2024 erscheinen dürfte. Die Entwicklung ist angeblich bereits angelaufen.Apple konzentriert sich beim iPhone SE (2022) dem Leaker zufolge daher ausschließlich auf die technische Weiterentwicklung. Die dritte Generation des kompakten Smartphones aus Cupertino wird den Mobilfunkstandard 5G unterstützen, so DylanDKT. Davon gehen auch Branchenexperten wie etwa der Analyst Ming-Chi Kuo aus (siehe ). Hinsichtlich des Prozessors nimmt Apple beim kommenden iPhone SE ebenfalls ein Update vor, aller Voraussicht nach wird der A15 Bionic zum Einsatz kommen, welcher auch im iPhone 13 seinen Dienst verrichtet. Das kleinste der Smartphones aus Cupertino würde bei der Performance folglich zu den aktuellen Top-Modellen aufschließen und somit das nach wie vor angebotene iPhone 11 sowie das iPhone 12 überflügeln.