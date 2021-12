Gerücht: iPhone 15 ohne Sim-Karten-Slot?

Auch kein SIM-Karten-Slot mehr?

Unterschiedliche Verbreitung von eSIMs

Apple stellte im September 2018 das iPhone XS und XR vor – und es waren die ersten iPhone-Modelle, welche eSIMs unterstützen. Hierbei ist keine physische SIM-Karte mehr erforderlich, sondern die Informationen der SIM-Karte werden rein elektronisch als eSIM (Embedded Subscriber Identity Module) gespeichert. Dies hat den Vorteil, dass die physische SIM-Karte nicht erst per Post zugestellt oder im Laden abgeholt werden muss – ein Mobilfunkvertrag kann rein elektronisch abgeschlossen und direkt genutzt werden.Schon in der Vergangenheit gab es öfters Gerüchte, dass Apple den Lightning-Anschluss komplett streicht und nur noch Aufladen per MagSafe bzw. Induktion erlaubt. Die allermeisten Nutzer dürften den Lightning-Port auch nur zum Aufladen nutzen und kaum noch für den Datenabgleich, wie dies früher gängig war.Die Newsseite " BlogDoiPhone " will aus internen Quellen erfahren haben, dass Apple mit dem iPhone 15 Pro den normalen SIM-Karten-Slot streichen will. Obwohl die Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind, ist dies dennoch ein interessantes Gedankenspiel: Durch den Wegfall des SIM-Karten-Slots wie auch des Lightning-Anschlusses könnte Apple im Gerät Platz sparen – und diesen beispielsweise für einen größeren Akku verwenden. Außerdem ist es für Apple so leichter, das Eindringen von Flüssigkeiten ins Gehäuse zu verhindern.Möglicherweise wird Apple aber auf die lokalen Gegebenheiten einzelner Märkte eingehen und nicht überall auf einen physischen SIM-Karten-Slot verzichten. Die Akzeptanz der eSIM unterscheidet sich nämlich in einzelnen Märkten deutlich und könnte die Verkaufszahlen des iPhones negativ beeinflussen. Apple reagiert auf lokale Unterschiede: Beispielsweise liefert Apple das iPhone XS, 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13 und 13 Pro in China mit zwei physischen SIM-Karten-Slots aus. In anderen geografischen Regionen steht nur ein SIM-Karten-Steckplatz und ein bis zwei eSIMs zur Nutzung bereit.