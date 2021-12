Bericht: Testproduktion des iPhone SE (2022) läuft an – baldiger Release?

Neues iPhone SE im Frühjahr 2022?

Branchenkenner rechnen mit A15 und 5G

Es gibt viele Gründe, die für das iPhone SE sprechen: Manche Nutzer finden am OLED-Bildschirm der Flaggschiff-Geräte keinen Gefallen, andere wiederum schwören auf Touch ID. Vor allem der Preis spricht für das SE-Modell: Die aktuelle Baureihe startet ab 479 Euro, gilt aber technisch mittlerweile als etwas überholt. Das ist nicht weiter verwunderlich, entspricht die Hardware doch in vielen Bereichen jener des iPhone 11. Wer mit dem Kauf der Special Edition des iPhones liebäugelt, sollte sich vielleicht in Geduld üben: Ein weiterer Bericht legt den Schluss nahe, dass die dritte Generation nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.Das chinesische Portal MyDriver nennt weitere Informationen zum kommenden iPhone SE. Die Testproduktion des neuen Geräts beginne laut Quellen in der Lieferkette bald. Dabei handelt es sich um jene Phase, die der Massenproduktion vorausgeht. Behält der Bericht recht, so ist mit der offiziellen Veröffentlichung bereits im Frühjahr 2022 zu rechnen. Völlig abwegig ist dieses Szenario nicht: Das aktuelle Modell erschien im April des letzten Jahres und andere Meldungen gehen ebenfalls von einem zeitnahen Release des iPhone SE der dritten Generation aus. So ist in einem weiteren Bericht von der Marktreife im ersten Quartal 2022 die Rede.Analysten rechnen mit einem großen Potenzial an wechselwilligen Android-Nutzern, welche dem iPhone SE (2022) eine Chance geben könnten (siehe hier ). Am Design dürfte das wohl nicht liegen: Branchenkenner vermuten, dass Apple der Formsprache der aktuellen Baureihe treu bleibt – diese orientiert sich weitgehend am iPhone 8 aus dem Jahr 2017, das bereits damals nicht gerade mit einem spektakulären Äußeren für Aufmerksamkeit sorgte. Als Prozessor kommt vermutlich der A15 Bionic zum Einsatz, 5G ist aller Voraussicht nach ebenfalls an Bord. Der Analyst Ming-Chi Kuo vermutet zudem, dass Apple am Arbeitsspeicher schraubt – und diesen von zwei auf drei GB anhebt.