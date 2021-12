Wegfall des SIM-Karten-Slots könnte laut Leaker und Hinweisgeber früher als erwartet kommen

Weiterer Schritt zum iPhone ohne Anschlüsse?

Das Ende des SIM-Karten-Slots könnte früher kommen

Streicht Apple bei künftigen iPhones das Einschubfach für SIM-Karten? Gründe hierfür gäbe es zuhauf: Für die Ingenieure der Geräte zählt jeder freie Platz, um Elektronik unterzubringen – ein größerer Akku wäre zudem ein Feature, das wohl viele Nutzer dankend annehmen würden. Gestern berichteten wir über einen Artikel, welcher die Eingangsfrage bejaht: Tatsächlich sei Apple daran gelegen, der physischen SIM-Karte den Garaus zu machen – allerdings erst 2023 bei der Pro-Variante des iPhone 15 (siehe hier ). Mittlerweile meldete sich ein Hinweisgeber zu Wort und behauptet, die weiteren Absichten Cupertinos in dieser Sache zu kennen. Das Gerücht findet zudem Zuspruch von einem profilierten Leaker.Seit Apple den Klinkenanschluss opferte, ist es für viele Branchenkenner nur noch eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen weiteren Ports den Kampf ansagt. Der Lightning-Anschluss dient heute in aller Regel dem Ladevorgang, allerdings gibt es mit der Möglichkeit des induktiven Aufladens eine durchaus etablierte Alternative. Der SIM-Karten-Slot ist ebenfalls alles andere als unentbehrlich: Dank der eSIM hat das physische Gegenstück ihre unbedingte Existenzberechtigung längst verloren. Zuletzt berichtete blogdoiphone vom Wegfall des SIM-Karten-Slots beim iPhone 15 Pro. Ein anonymer Informant ging gegenüber MacRumors auf dieses Gerücht ein – denkbar ist das Ende des Einschubfachs bereits im nächsten Jahr.Der Hinweisgeber spielte MacRumors ein Dokument zu, welches den Zeitrahmen für die Umstellung nennt. Apple habe große US-Netzbetreiber davon in Kenntnis gesetzt, Vorbereitungen bis September 2022 zu treffen – bis dahin seien iPhones ohne SIM-Fach im Umlauf. Ferner werden die Mobilfunkanbieter bis September ausgewählte Modelle des iPhone 13 ohne Nano-SIM-Karte ausliefern, so der Informant. Denkbar ist daher, dass Apple den SIM-Karten-Slot auch beim iPhone 14 streicht. Der zuverlässige Leaker @dylandkt bestätigt diese Meldungen auf Twitter : Er sei mit den jüngsten Gerüchten über den Wegfall des SIM-Einschubfachs einverstanden. Bereits im Februar dieses Jahres erklärte er, dass Apple an der Verwirklichung eines solchen iPhones arbeite.