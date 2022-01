iPhone 14: Unscharfes Foto soll Display-Einheit mit Punch-Hole zeigen

Unecht? Oder nur unscharf?

Geänderte Display-Größen beim iPhone 14

Wahrscheinlich wird Apple auch in diesem Jahr den September nutzen, um die neue iPhone-Generation der Öffentlichkeit zu präsentieren – Verkaufsstart ist meist ein bis zwei Wochen nach der Ankündigung. Anders als beim Wechsel vom iPhone 12 zum iPhone 13 soll es sich in diesem Jahr um ein maßgeblicheres Update handeln. Im Gespräch ist unter anderem, dass Apple auf die Notch verzichtet und die Front-Kamera in einem kreisrunden Loch unterbringt.Auf Twitter macht aktuell ein Posting die Runde, welches die Display-Einheit des kommenden iPhone 14 zeigen soll:Laut dem Text soll es sich bei dem Loch in der Mitte um die Front-Kamera handeln – die anderen Elemente beherbergen die Face-ID-Sensorik. Aber nur die Frontkamera soll für den Nutzer sichtbar sein, die Bereiche der Face-ID-Komponenten sollen vom Display verdeckt sein.Aktuell ist es unmöglich festzustellen, ob es sich bei diesem unscharfen Bild um eine tatsächliche Aufnahme eines Bauteils handelt, welches Apple im kommenden iPhone einsetzen wird. Bereits in der Vergangenheit kamen Bauteile um die Jahreswende an die Öffentlichkeit – viele davon erwiesen sich als echte Bauteile, doch es kursierten auch einige gefälschte Bilder. Woher das Bauteil stammt, verrät Twitterer NTFTWT leider nicht.Aufgrund für Apple enttäuschenden Verkaufszahlen soll es keinen Nachfolger für das iPhone 13 mini geben – zu wenige Kunden entschieden sich für das kleine Modell. Stattdessen spekuliert die Gerüchteküche, dass Apple ein iPhone 14 Max (ohne Pro) auf den Markt bringt, welches über eine ähnliche Bildschirmgröße verfügt wie die aktuellen Pro-Max-Modelle. Dieses Modell verzichtet aber auf die erweiterten Funktionen der Pro-Modelle – wie zum Beispiel eine bessere Kamera. Apple folgt hier einem Trend zu immer größeren Bildschirmen bei Smartphones – momentan bietet Apple aber nur das iPhone 13 Pro Max mit einem 6,7"-Display an. Eine günstigere Alternative mit größerem Bildschirm hat der Konzern momentan nicht im Angebot.