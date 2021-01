Kurz: Threema mit weiteren Features +++ Neues bei Apple TV+: „Palmer“, „The Snoopy Show“ und „Lessons in Chemistry“

Nach Signal nun auch Threema mit neuen Features

Neue Inhalte für Apple TV+

Palmer

The Snoopy Show

Lessons in Chemistry

Vom Nutzerschwund des Messenger-Dienstes WhatsApp profitieren vor allem Alternativen wie Signal und Threema. Diese arbeiten gerade an ihren Kapazitäten, um dem Andrang neuer Anwender Herr zu werden. Außerdem erhalten diese zunehmen neue Features, um mit dem Platzhirsch WhatsApp mithalten zu können: So veröffentlichte Signal unlängst eine neue Version , welche die Konfiguration individueller Hintergrundbilder für Chats sowie Status-Updates und animierte Sticker ermöglicht. Nun zieht das Schweizer Unternehmen Threema nach.Die Version 4.6.4 des kostenpflichtigen Messengers steht ab sofort zum Download bereit. Diese erweitert die Größe einer Gruppe auf bis zu 256 Mitglieder und erlaubt das Zitieren sämtlicher Nachrichten-Typen, beispielsweise Sprachnachrichten. Bilder können nun direkt über die Schnellauswahl weitergeleitet werden. Außerdem merzte das Unternehmen etliche Bugs aus und feilte ein wenig an der Benutzeroberfläche. Threema kann für 3,99 Euro im App Store für iOS und iPadOS heruntergeladen werden.Bei Apple TV+ kommt es zu einigen Neuzugängen: Diesen Freitag steht der Filmbei dem Video-on-Demand-Dienst bereit. Er handelt vom ehemaligen Highschool-Footballstar Eddie Palmer (Justin Timberlake), der nach zwölf Jahren im Gefängnis nach Hause kommt und den Außenseiter Sam kennenlernt. Palmers Vergangenheit scheint ihm aber zum Verhängnis zu werden.Am 5. Februar folgt– die Staffel beinhaltet insgesamt sechs Folgen. Apple zeigt nun einen Trailer zur Serie mit dem wohl bekanntesten Beagle der Welt: Variety berichtet von einer gänzlich unbekannten Serie namens. Diese basiere auf dem kommenden Roman von Bonnie Garmus und handelt vom Leben der Elizabeth Zott in den frühen 1960er Jahren. Zott träumt von einer Karriere als Wissenschaftlerin und hadert mit den konservativen Ansichten ihrer Zeit. Als sie schwanger wird und nicht länger im Labor arbeiten darf, versucht sie sich an außergewöhnlichen Ideen, um wieder zur Wissenschaft zurückzukehren. Die Serie soll im Frühjahr 2022 starten.