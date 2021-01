Großes Signal-Update: Viele neue Features für den datenschutzfreundlichen WhatsApp-Konkurrenten

Individuelle Chat-Hintergründe, animierte Sticker und mehr

Status-Updates für alle Kontakte

Optimierter Datenverbrauch

Viele Nutzer zeigten sich in den letzten Wochen enttäuscht von WhatsApp, da die neuen Nutzungsrichtlinien der App eine noch stärkere Verknüpfung der Anwenderdaten mit Facebook vorsehen – zumindest für Nutzer außerhalb der EU. Im Zuge der Kritik erfreuen sich datenschutzfreundliche Alternativen wie Signal immer größerer Beliebtheit. Der von US-Whistleblower Edward Snowden empfohlene Chat-Dienst liegt in den deutschen Download-Charts momentan auf Platz 2 der Kategorie „Soziale Netze“. Die dahinterstehende und von Spenden finanzierte Entwicklerschmiede hat kürzlich ein umfangreiches Update veröffentlicht, das viele neuen Funktionen enthält.Passend zum rapide gestiegenen Nutzerinteresse der letzten Wochen hat Signal die funktionsreiche Aktualisierung auf Version 5.3 veröffentlicht. Visuell lassen sich Chats jetzt durch individuelle Hintergründe aufpeppen. Nutzer haben die Möglichkeit, für jede Unterhaltung einen anderen Hintergrund zu wählen oder die Standardeinstellung beizubehalten.Zudem unterstützt Signal fortan animierte Sticker. Die Sticker-Sammlung „Day by Day“ von Miguel Ángel Camprubí ist im Update enthalten. Zusätzlich gibt der Chat-Service Anwendern die Gelegenheit dazu, eigene APNG-Sticker-Sammlungen mithilfe von Signal Desktop zu erstellen. Eine weitere optische Neuerung findet sich bei den Profilbildern der Kontakte. Per Fingertipp erhalten Nutzer eine Vollbildansicht, um die Fotos oder Grafiken besser betrachten zu können.Signal 5.3 bietet auch neue Social-Features. Nutzer können Status-Updates veröffentlichen und ihren Freunden so mitteilen, was sie gerade machen oder was ihnen momentan am Herzen liegt. Außerdem lassen die Profil-Informationen jedes Nutzers detailliertere Angaben zu.Bei der Vorschau neuer Nachrichten in Unterhaltungen kehrt mit der aktualisierten Programmversion mehr Übersicht ein. Die Ansicht zeigt den jeweiligen Absendernamen in Gruppenunterhaltungen an. So ist jederzeit klar, von wem die jeweilige Message stammt.Vor allem bei Tarifen mit geringem Datenvolumen spielt die Größe von heruntergeladenen oder hochgeladenen Inhalten eine entscheidende Rolle. Die neue Signal-Version hat diesbezüglich einige Optimierungen zu bieten. Die Einstellungen enthalten eine neue Option zur Reduzierung des Datenverbrauchs bei Anrufen. Zudem lässt sich das automatische Herunterladen von Anhängen während eines Anrufs jederzeit pausieren und fortsetzen. Darüber hinaus wurde die Bildkompression und -qualität verschickter Inhalte verbessert, um eine bessere Dateneffizienz zu erreichen. Signal 5.3 benötigt mindestens iOS 11 und ist kostenlos im App Store verfügbar (Link: ).