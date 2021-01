Apple TV+: Umfrage zur Zahlungsbereitschaft

Zwei von drei Abonnenten beziehen Apple TV+ kostenfrei

Mitbewerber mit attraktiverem Angebot

Sollte Apples Ziel gelautet haben, mit dem Video-on-Demand-Dienst Apple TV+ den Markt aufzumischen und sich relevante Marktanteile zu sichern, so muss man nüchtern konstatieren: Dem Unternehmen ist dies nicht gelungen. Eine unlängst veröffentlichte Untersuchung für den US-Markt bescheinigt Apples Streamingangebot einen Marktanteil von drei Prozent – Cupertino rangiert damit weit abgeschlagen hinter Services wie Netflix, Prime Video oder Disney+. Besserung scheint nicht in Sicht: Einer neuen Umfrage zufolge entrichtet das Gros der Abonnenten keine Gebühren für TV+ und scheint wenig davon angetan, das in Zukunft zu tun.Eine Untersuchung von MoffettNathan’s Q4 2020 SVOD Tracker (via Variety ) wartet mit Zahlen auf, die in Apple TV+ keine große Einnahmequelle für den Konzern sehen: Im vergangenen Quartal hätten 62 Prozent der Abonnenten im Rahmen der kostenlosen Probephase auf das Angebot zugegriffen: Apple räumt Käufern eines neues iPhones, iPads, Macs oder Apple TV die kostenlose Nutzung des Dienstes für zwölf Monate ein. Bei Kunden, die gleich nach dem Start des Services von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, zeigt sich das Unternehmen spendabel – und verlängert das Angebot nun bereits ein zweites Mal (siehe ). Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Kundenbindung ausbaufähig ist. Die Annahme wird von der aktuellen Untersuchung gestützt: 29 Prozent der Befragten geben an, das Angebot nach der kostenlosen Testphase nicht weiter beziehen zu wollen, weitere 30 Prozent möchten das hingegen tun – der Rest zeigt sich unentschlossen.Die Konkurrenz scheint ihre potenziellen Kunden mehr zu überzeugen: Bei Disney+ beziehen der Umfrage zufolge nur 16 Prozent der Nutzer ein Probe-Abonnement – satte 48 Prozent von ihnen möchten den Dienst auch nach Ablauf der kostenlosen Phase weiter beziehen. Apple TV+ kostet regulär 4,99 Euro pro Monat – neben der oben erwähnten einjährigen Testphase bestehen noch weitere Möglichkeiten, den Dienst für wenig Geld in Anspruch zu nehmen: Studenten erhalten TV+ bei Bezug eines Apple-Music-Abos kostenfrei, außerdem ist der VoD-Dienst Teil des Bundles Apple One.