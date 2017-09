Das heutige Apple-Event - Live-Übertragung und Ticker

Wie üblich beginnt Apples Event um 10 Uhr Ortszeit in San Francisco, was 19 Uhr unserer Zeit bedeutet. Erstmals findet eine Apple-Veranstaltung im Steve Jobs Theatre des Apple Parks statt, es handelt sich damit um die offizielle Einweihungsfeier. Wer das Event verfolgen möchte, hat wieder zahlreiche Möglichkeiten. Beispielsweise bietet Apple eine Übertragung an, die sich entweder über den Browser oder über das Apple TV verfolgen lässt. Wie gestern bereits berichtet ist dazu ein Mac unter OS X El Capitan oder neuer, ein iPhone/iPad/iPod touch unter iOS 9 oder neuer, ein Apple TV ab Generation 2 oder ein Windows PC mit Microsoft Edge erforderlich. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es auch immer eine Aufzeichnung - zunächst direkt über Apples Event-Seite, mit etwas Verzögerung auch über Apples offiziellen Kanal auf YouTube.Natürlich bietet MacTechNews auch wieder einen Live-Ticker zum Event an. Auf der normalen Webseite präsentieren wir die fertigen Meldungen, auf einer speziellen Ticker-Seite fortlaufend die aktuellen Geschehnisse auf der Bühne. Ein Link zum Live-Ticker erscheint kurz vor Beginn des Events direkt oben auf der Hauptseite. Im Gegensatz zum von Apple gebotenen Live-Stream ist der MacTechNews-Ticker natürlich in deutscher Sprache gehalten. Im Anschluss an die Bühnen-Show finden Sie auf MacTechNews auch umfangreiche Nachberichterstattung sowie Analysen zu allen Neuerungen des Abends vor.Auch unsere Freunde von Mac-TV gehen mit den üblichen Beiträgen vor und nach des Events auf Sendung. Eine Übertragung der Keynote gibt es nicht, wohl aber ausführliche Beiträge vor und nach der Veranstaltung. Ab 18 Uhr gibt es einen Vorbericht mit einer Analyse der letzten Gerüchte und Spekulationen. Um 21:30 Uhr beginnt eine große Sondersendung mit allen Neuheiten der Keynote, mit vielen Diskussionen, Kommentaren und Zuschauer-Votings. Die kostenlose Sendung lässt sich auf allen gängigen Geräten empfangen und wird in HD-Qualität ausgestrahlt.