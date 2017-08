Das iPhone 8 bei der Telekom reservieren (Reservierungs-Service)

Teilnahmebedingungen

Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass die Telekom bereits Wochen vor der Ankündigung eines neuen iPhone-Modells mit einer speziellen Registrierung aufwartet. Was einst unter der Bezeichnung "Premieren-Ticket" geführt wurde, heißt seit letztem Jahr schlicht "Reservierungs-Service". In der Beschreibung des Angebots ist selbstverständlich noch nicht explizit die Rede vom nächsten iPhone - jedem ist allerdings klar, um welchen Hersteller und welches Modell es sich beim "neuesten Smartphone" natürlich handelt. Auch wenn "Samsung, Apple, HUAWEI etc" gennant sind, richtet sich die Aktion vorrangig an iPhone-Interessenten. Wie üblich wird die Aktion prominent auch auf der Startseite der Telekom beworben: Während die meisten Verkaufsaktionen der großen Mobilfunker nur für Neukunden attraktive Konditionen versprechen, ist der Reservierungs-Service offiziell ganz auf bestehende Kunden zugeschnitten. Nur wer das neue Smartphone im Rahmen einer Vertragsverlängerung erwerben möchte, qualifiziert sich laut Beschreibung für den nicht zum Kauf verpflichtenden Dienst. Allerdings ist es auch möglich, einen zusätzlichen Vertrag abzuschließen, wie ein Auswahlfeld suggeriert.Die Telekom bietet ein Formular und versendet nach dem Ausfüllen einen Link zur Bestätigung. Anschließend zählen registrierte Nutzer zum Kreis derer, die "bevorzugte Belieferung" erhalten. Wer MagentaEins-Kunde ist, profitiert weiterhin automatisch davon und muss sich nicht mehr zusätzlich registrieren. Eine Garantie sofortiger Lieferung nach Verkaufsstart stellt die Registrierung nicht dar. Den Erfahrungen der letzten Jahre zufolge steigen aber die Chancen, sich in der Warteschlange nicht ganz weit hinten anstellen zu müssen. Da die Telekom natürlich nicht die komplette erste Lieferung nur an registrierte Bestandskunden verkaufen möchte, kann es durchaus vorkommen, dass unregistrierte Neukunden ebenso schnell oder gar schneller beliefert werden. Beim Registrierungs-Service handelt es sich um eine von sechs Aktionen, die momentan auf der Telekom-Startseite ) beworben werden - neben Telekom Sport, iPhone 7 mit Beats, EntertainTV, SmartHome und StartTV.