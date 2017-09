iPod touch 7. Generation: Warum Apple den iPod touch wohl noch einmal aufleben lässt

Aus Apples Frühveröffentlichung der heutigen Produktneuerungen zum Event lässt sich viel Erwartetes entnehmen - allerdings ist auch eine größere Überraschung zu finden: Demnach erscheint eine neue Generation des iPod touch (siehe Meldung: ). Mit einer siebten Generation des letzten verbliebenen iPods hatte wohl kaum noch jemand gerechnet. Im Juli stellte Apple sowohl iPod nano als auch iPod shuffle ein. Der iPod touch behielt zwar den inzwischen schon etwas betagteren A8-Prozessor, erhielt aber doppelt so viel Kapazität. Bei gleichbleibendem Preis hatte Apple den verbauten Speicher von 16 auf 32 GB erhöht, außerdem eine Variante mit 128 GB ins Sortiment aufgenommen. Seitdem sind nur rund sechs Wochen vergangen, was es doppelt verblüffend macht, wenn so kurz darauf ein ganz neuer iPod touch erscheinen sollte.Auch wenn die Verkaufszahlen des iPods inzwischen so niedrig sind, dass Apple schon seit Jahren keine Zahlen mehr im Quartalsbericht nennt, erscheint es angesichts neuerer Entwicklungen dennoch sinnvoll, den iPod touch weiter zu pflegen. Erinnert man sich an die Anfangstage des iPod touch, so bewarb Apple des iOS-iPod damals aggressiv als Plattform für Spieler - ziemlich erfolgreich, denn das Aufkommen der Spiele im App Store stellte Hersteller klassischer mobiler Konsolen vor ziemliche Probleme. Momentan lautet das ganz große Schlagwort der Apple-Welt "AR", also erweiterte Realität. Mit der Veröffentlichung von iOS 11 ist ein großer Reigen an ARKit-basierenden Apps zu erwarten. Man kann davon ausgehen, dass vor allem auch Spiele-Entwickler von den Möglichkeiten Gebrauch machen.Das Problem: Der aktuelle iPod touch ist zu schwachbrüstig für ARKit, ein A8-Prozessor reicht für derlei Apps offiziell nicht aus. Wenn Apple also weiterhin auch mit der Spieletauglichkeit des iPod touch werben möchte, führt kaum ein Weg daran vorbei, mindestens einen A9-Prozessor, besser aber einen A10 zu verbauen. Dies dürfte wohl auch der wesentliche Hintergedanke sein. Für normale Apps und Musik reicht die aktuelle Baureihe nämlich locker aus und erhält mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach iOS 11 noch ein weiteres großes iOS-Update. Fans des iPod touch dürfen sich wohl freuen. Man kann gespannt sein, ob Apple dem iPod touch auf dem Event Bühnen-Präsenz einräumt, oder ob es nur eine Aktualisierung im Nebensatz wird. Sollte es umfangreichere Umstellungen geben, beispielsweise das Design des iPhone X oder Face ID, erhält der iPod touch sicherlich mehr als nur 20 Sekunden Bühnenzeit.